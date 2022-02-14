Обязательный техосмотр: пройдут ли проверку "битки" из США

Европейские требования к автомобилям отличаются от американских

С 2022 года в Украину вернется обязательный технический осмотр для автомобилей, однако пройдут его далеко не все. Это же касается и машин, приобретенных для пользования в Соединенных Штатах.

В чем заключаются сложности проверки этих авто, сообщает "24 канал".

"Американцы" не подходят для европейских дорог, т.к. здесь действуют совершенно другие нормы, нежели в США. Автомобили, которые не соответствуют отдельным требованиям, запрещено регистрировать в Украине, однако их по-прежнему можно нередко встретить.

Причины, по которым американские машины не смогут пройти техосмотр:

передние фары . В Европе требуют, дабы поток света из приборов авто был направлен не просто вперед, а и частично на обочину. Это сделано, чтобы иметь возможность заметить пешеходов или велосипедистов. В США же луч света в машинах изначально направлен исключительно вперед;

. В Европе требуют, дабы поток света из приборов авто был направлен не просто вперед, а и частично на обочину. Это сделано, чтобы иметь возможность заметить пешеходов или велосипедистов. В США же луч света в машинах изначально направлен исключительно вперед; наличие оранжевых габаритов. В Европе оранжевым может быть только поворотник, а вот габариты разрешены только белые;

В Европе оранжевым может быть только поворотник, а вот габариты разрешены только белые; задние световые приборы. Они состоят фактически из одного цельного светодиода, что практически не позволяет понять, что сделал водитель перед вами. Задние фары полностью светятся красным и если машина вперед тормозит, и если поворачивает в сторону;

Они состоят фактически из одного цельного светодиода, что практически не позволяет понять, что сделал водитель перед вами. Задние фары полностью светятся красным и если машина вперед тормозит, и если поворачивает в сторону; отсутствие задней противотуманки, которая никогда не лишняя в условиях плохой погоды.

Что же делать?

Разумеется, в Украине найдется часть автолюбителей, которые пользуются именно "американцами". Чтобы спокойно пройти техосмотр и получить разрешение на дальнейшее пользование транспортом, таким водителям придется заменить фары на "европейские". Такой апргрейд машины обойдется в копеечку — световые приборы стоят 400-2000 долларов/штука.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал, во сколько обойдется прохождение техосмотра в Украине, а также как будут штрафовать за игнорирование его прохождения.

Также мы писали, из чего должна состоять аптечка водителя, чтобы при проверке машины не нашли недочетов.