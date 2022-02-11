Обязательный техосмотр ударит по кошелькам украинцев: цены, штрафы и коррупционные риски

ТО планируют проводить максимально прозрачно – с видеофиксацией прохождения осмотра автомобиля на станции обслуживания

С осени 2022 года в Украине почти все транспортные средства подлежат прохождению обязательного технического осмотра. Проходить его можно только на сертифицированных станциях обслуживания, после чего водителю будет выдан специальный документ. Какова стоимость такой процедуры и сколько придется уплатить штрафа за отказ от проверки разбирался "Телеграф".

С сентября текущего года обязательный техосмотр должны пройти абсолютно все коммерческие автомобили. Что касается автобусов и грузовиков, то официально ОТК для них стоит от 1500 гривен. Однако это только официальная составляющая, — пишет портал "Auto24", рассматривая процедуру под прицелом взяточничества.

Для коммерческих легковушек техосмотр в Украине стоит чуть больше 1000 гривен. Если сосчитать, то из шести с половиной миллионного автопарка СТО могут вытянуть из карманов автовладельцев прибыли на 6,5 миллиарда гривен и не единожды, а систематически, примерно каждые два года.

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Но существует и неофициальная часть, ведь нормальный ресурс катализаторов и сажевых фильтров практически любого авто – около 200 тысяч километров пробега, при этом на украинском горючем значительно меньше. Это довольно дорогостоящие детали, которые в нашей стране не меняли, их просто удаляли. Конечно же, с вырезанным катализатором автомобиль обязательный техосмотр уже не пройдет.

Здесь стоит упомянуть средний возраст транспортных средств в Украине, ведь большинство авто, ездящих нашими дорогами старше 16 лет, соответственно, практически все они имеют большой пробег более чем в 200 тысяч километров и им присущи указанные проблемы. А таких автомобилей, владельцы которых могут даже не подозревать, что "стимулируют коррупционные схемы", в стране несколько миллионов.

Следует также отметить, что, кроме того, введен ряд штрафов за просрочку техосмотра:

Штраф за "прострочку" ТО – 3400 гривен;

Повторное взыскание – около 17000 гривен;

Нарушения должностных наказываются штрафом до 34 000 гривен.

Из этого следует, что и в схеме штрафных санкций водитель также платят не один раз. То есть, даже если водитель получил штраф за не пройденный вовремя техосмотр, это не значит, что теперь он может его не проходить.

Здесь можно заключить, что количество старых или же неисправных автомобилей в перспективе несет в себе риск возникновения дополнительных коррупционных схем в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько в среднем может обойтись техосмотр и что грозит за езду без этого документа.