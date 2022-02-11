Обов'язковий техогляд вдарить по гаманцях українців: ціни, штрафи та корупційні ризики

ТО планують проводити максимально прозоро — із відеофіксацією проходження огляду автомобіля на станції обслуговування

З осені 2022 року в Україні майже всі транспортні засоби підлягають проходженню обов’язкового технічного огляду. Проходити його можна лише на сертифікованих станціях обслуговування, після чого водію видадуть спеціальний документ. Яка ж вартість такої процедури та скільки доведеться сплатити штрафу за відмову від перевірки розбирався "Телеграф".

З вересня поточного року обов'язковий техогляд повинні пройти абсолютно всі комерційні автомобілі. Що стосується автобусів та вантажівок, то офіційно ОТК для них коштує від 1 500 гривень. Проте це лише офіційна складова, — пише портал "Аuto24", розглядаючи процедуру під прицілом хабарництва.

Для комерційних легковиків техогляд в Україні коштує трохи більше 1000 гривень. Якщо порахувати, то з шести з половиною мільйонного автопарку СТО можуть витягнути з карманів автовласників прибутку на 6,5 мільярдів гривень і не одноразово, а систематично, приблизно кожні два роки.

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Але існує і неофіційна частина, адже нормальний ресурс каталізаторів та сажових фільтрів практично будь-якого авто – близько 200 тисяч кілометрів пробігу, при цьому на українському пальному – значно менше. Це досить дорогі деталі, котрі в нашій країні не змінювали, їх просто видаляли. Звичайно ж, з вирізаним каталізатором автомобіль обов'язковий техогляд вже не пройде.

Тут варто згадати середній вік транспортних засобів в Україні, адже більшість авто, що їздить нашими дорогами, старші за 16 років, відповідно, практично всі вони мають великий пробіг у понад 200 тисяч кілометрів і їм притаманні вказані проблеми. А таких автівок, власники яких можуть навіть не підозрювати, що "стимулюють корупційні схеми", в країні кілька мільйонів.

Варто також відзначити, що, крім того, впроваджено низку штрафів за прострочення техогляду:

Штраф за "прострочку" ТО – 3400 гривень;

Повторне стягнення – приблизно 17000 гривень;

Порушення посадових караються штрафом до 34000 гривень.

З цього виплаває, що і в схемі штрафних санкцій водій також платять не один раз. Тобто навіть якщо водій отримав штраф за не пройдений вчасно техогляд, це не означає, що тепер він може його не проходити.

Тут можна зробити висновок, що кількість старих або ж несправних автівок в перспективі несе в собі ризик виникнення додаткових корупційних схем в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки в середньому може обійтися техогляд і що загрожує за їзду без цього документа.