Укр

Какие автомобили не пройдут техосмотр

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Еврофары отличаются от "американок" Новость обновлена 15 февраля 2022, 08:14
Еврофары отличаются от "американок"

Проблемы могут возникнуть и у старых машин, и у относительно новых.

Украинские водители уже в сентябре 2022 года могут столкнуться с необходимостью проходить обязательных техосмотр для своих транспортных средств. Несмотря на то, что его вводить планируют постепенно и модернизировали, в сравнении с проверкой состояния 11-летней давности, часть агрегатов могут его не пройти.

Как пишет Аuto.bigmir.net, около трети авто украинцев столкнутся с проблемами при прохождении техосмотра и могут не пройти его. И причина — не только в возрасте автомобиля.

Возрастным машинам грозят проблемы с экологичностью. За нее отвечают катализатор и сажевый фильтр. Средний срок службы этих деталей — около 10 лет (примерно 300 тысяч километров пробега). Если их не заменяют из-за высокой стоимости, то ставят обманки или перепрограммируют компьютер.

У более "свежих" авто могут быть трудности, если на них стоят американские фары. Все из-за разных стандартов света с ЕС. В некоторых моделях понадобится дополнительная установка противотуманного света сзади, корректирование фар спереди и омыватели.

Что еще будут проверять? Проверке подлежат все системы автомобиля — тормозная система, двигатель, рулевое управление.

Ранее "Телеграф" писал, что при техосмотре будет проводиться фото и видео-фиксация процесса, а водители смогут наблюдать за действиями специалиста.

Теги:
#Автомобиль #Фары #Техосмотр
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