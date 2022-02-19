В Україні повертають техогляд авто: з якими проблемами доведеться зіштовхнутись

Експерти розповіли, які проблеми можуть виникнути під час організації ТО

Про повернення технічного огляду автомобілів в Україні говорили близько 5 років. Рішення щодо впровадження цієї процедури на обов'язковому рівні все ж було затверджено і в силу воно ступить вже з осені 2022 року. Враховуючи те, що в країні відповідної законодавчої бази для таких перевірок на сьогодні немає, виникають й певні проблеми, які стосуються саме організації цієї масштабної процедури.

Однією з основних проблем є те, що в Україні, окрім законодавчого аспекту, немає й певної бази автосервісів або діагностичних станцій, які могли б отримати відповідний дозвіл чи пройти сертифікацію задля надання в подальшому таких послуг, пише Motofocus.

Яким чином буде організовано обов'язковий техогляд

В Україні кількість легкового транспорту, який підлягає техогляду вкрай велика. Експерти оцінюють цю цифру не менш як у 10 мільйонів, тому аби всі транспортні засоби не рушили на перевірку одночасно, було запропоновано таку схему:

Усі автомобілі, рік першої реєстрації яких завершується на парну цифру або нуль, поїдуть на ТО у 2022 році. Повторна перевірка за два роки — у 2024 й так далі.

Автомобілі, рік реєстрації яких закінчується на непарну цифру, повинні будуть пройти перевірку у наступному, 2023 році. Після кожні наступні два роки.

Ба більше, в країні розглядається можливість знизити навантаження, розбивши їх по місяцях. До прикладу, якщо автівка була вперше зареєстрована 10 березня 2005 року, то дедлайн для проходження ТО – це 10 квітня 2023 року.

Якщо водій не матиме при собі документа, який би підтвердив успішне проходження ТО, він вимушений буде сплатити штраф.

Завдяки схемі з поступовим проходженням технічного огляду влада планує вирішити проблему дефіциту кількості сервісних центрів для відповідних перевірок.

Проблеми в організації ТО

Експерти переконані, що наразі в Україні не вирішена велика кількість важливих питань, які стосуються техогляду і це одна з головних причин, чому ТО дотепер не впроваджено.

Мова йде про недопрацьовану систему, яка стосується того, як саме зацікавлені у проведенні ТО сервіси отримуватимуть дозволи або відповідний сертифікат на проведення таких робіт. Окрім того, жодного захисту від шахрайських маніпуляцій також поки що не введено.

Ще один нюанс в тому, що не виключається і ймовірність корупції у самих діагностичних центрах. Ця ситуація вже існує на ринку техоглядів для комерційних автомобілів. Є центри, які нібито перевіряють по 500-600 автомобілів щодня, проте в реальності це не можливо, але очі на це закривають, адже у власників сервісу є певні "зав'язки" із кимось, хто перебуває при владі. До того ж є й сервіси, які просто торгують талонами.

Читайте також: Категорія Технології Обов'язковий техогляд вдарить по гаманцях українців: ціни, штрафи та корупційні ризики ТО планують проводити максимально прозоро — із відеофіксацією проходження огляду автомобіля на станції обслуговування

Вирішити цю проблему може обов'язкова відеофіксація та автоматичне надсилання даних перевірок зі стендів у державні хмарні бази даних, але тоді б собівартість ТО зросла в кілька разів та ускладнила б процес його проведення. Втім, кажуть що відеофіксацію точно введуть – тож обдурити систему буде складніше.

Ще одне проблемне питання – навіщо новому власнику знову проходити техогляд? Це нелогічно та й взагалі так ніхто не робить – у ЄС талон дійсний протягом всього терміну, незалежно від кількості власників.

З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що система вкрай недопрацьована, проте маємо, що маємо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому можуть відмовити у проходженні обов'язкового техогляду та з яких причин це може статися.