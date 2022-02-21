Які документи знадобляться для проходження техогляду: повний список
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Станції техобслуговування на перевірку братимуть лише чисті автомобілі.
В Україні технічний огляд для усіх автомобілів може стати обов’язковим вже з вересня поточного року, тому автосервіси вже зараз почали публікувати вимоги як щодо стану транспортних засобів, так і до документів на них.
Як йдеться на сайті одного з автоцентрів Києва, на технічний контроль братимуть виключно чисті транспортні засоби з усіма необхідними документами.
Які документи на автомобіль потрібні для техогляду?
Перш за все, знадобляться реєстраційні документи на автомобіль — мова про техпаспорт, або його замінники.
Якщо транспортний засіб має спецобладнанням — звукові чи світлові сигнали — треба дозвіл на їх установку.
Якщо автомобіль перевозить небезпечні вантажі, то треба ще й свідоцтво про допуск ТЗ до таких перевезень, а водіям — документ про проходження спеціального навчання.
Які документи попросять у власника автомобіля перед техоглядом?
Для фізосіб — потрібен паспорт, чи інший документ, що засвідчує особу.
Для юридичних осіб — довіреність на ім’я людини, яка буде забирати автомобіль, і для підготовки договору — копія свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ, банківські реквізити;
Кому можуть відмовити у проходженні техогляду?
На СТО можуть відмовити у проходженні технічної перевірки транспортного засобу у таких випадках:
- якщо ТЗ не відповідає даним, зазначеним у поданих документах;
- невідповідності державних номерних знаків заявленим;
- невідповідності VIN коду;
- ненадання передбачених документів для техогляду.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що першими технічну перевірку зобов’яжуть пройти власників комерційного транспорту. А на дорогах України у всіх містах вже є патрулі техогляду.
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