Какие документы понадобятся для прохождения техосмотра: полный список

Станции техобслуживания на проверку будут брать только чистые автомобили.

В Украине технический осмотр для всех автомобилей может стать обязательным уже с сентября текущего года, поэтому автосервисы уже сейчас начали публиковать требования как к состоянию транспортных средств, так и к документам на них.

Как говорится на сайте одного из автоцентров Киева, на технический контроль будут приниматься исключительно чистые транспортные средства со всеми необходимыми документами.

Какие документы на автомобиль нужны для техосмотра?

Прежде всего, понадобятся регистрационные документы на автомобиль – речь про техпаспорт, или его заменитель.

Если транспортное средство имеет спецоборудование — звуковые или световые сигналы — необходимо разрешение на их установку.

Если автомобиль перевозит опасные грузы, нужно еще и свидетельство о допуске ТС к таким перевозкам, а водителям — документ о прохождении специального обучения.

Какие документы попросят у владельца автомобиля перед техосмотром?

Для физлиц — нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Для юридических лиц – доверенность на имя человека, который будет забирать автомобиль, и для подготовки договора – копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство плательщика НДС, банковские реквизиты;

Кому могут отказать в прохождении техосмотра?

На СТО могут отказать в прохождении технической проверки транспортного средства в следующих случаях:

если ТС не соответствует данным, указанным в представленных документах;

в случае несоответствия государственных номерных знаков заявленным;

несоответствия VIN коду;

непредоставление предусмотренных документов для техосмотра.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первыми техническую проверку обяжут пройти владельцев коммерческого транспорта. А на дорогах Украины во всех городах уже есть патрули техосмотра.