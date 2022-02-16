Техосмотр на дорогах: как выглядят автопатрули и кого они проверяют

На данный момент проверки касаются только коммерческого транспорта.

Технический осмотр для всех категорий автомобилей может стать обязательным с сентября 2022 года. Уже сейчас известно, что первыми техническую проверку обяжут пройти владельцев коммерческого транспорта, однако мало кто знает, что на дорогах Украины во всех городах уже есть патрули техосмотра.

Как сообщили в полиции, мобильные диагностические станции впервые выехали на дороги в ноябре 2021 года, однако проверяют такие патрули далеко не всех.

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Техосмотр на дорогах: какие автомобили проверяют?

В настоящее время проверки автомобилей на дорогах касаются только коммерческого транспорта, в частности:

грузовиков с весом 3,5 тонны и прицепов к ним;

легковых автомобилей и прицепов к ним, используемых для перевозки пассажиров;

авто, перевозящих опасный груз;

такси;

автобусов.

Что касается легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, то их патрули пока не проверяют.

Что проверяют патрули техосмотра на дорогах?

Полицейские автомобили для технического осмотра оснащены спецприборами, с помощью которых можно определить светопропускание стекла, определение остаточной высоты рисунка протектора шин, газоанализатор, предназначенный для измерения вредных веществ в отходящем газе.

Таким образом в автомобилях проверяют:

параметры света фар;

остаточную высоту рисунка протектора шин;

выбросы выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

коэффициент дымности двигателей, работающих на дизельном горючем;

допустимый уровень наружного шума;

суммарный люфт рулевого управления.

Что чревато коммерческим водителям в случае неполадок транспорта?

Если техническое состояние автомобиля не соответствует нормам, водителям грозит штраф. После его уплаты автовладелец должен устранить недостатки, ведь если в течение года его остановят за такое нарушение во второй раз, то водитель рискует на полгода остаться без прав на управление.

Как выглядят патрули техосмотра?

Так автопатрули техосмотра выглядят извне

Патрули техосмотра оснащены всем необходимым оборудованием

Правоохранители проверяют шинные протекторы

Параметры света фар в коммерческих авто также проверяют

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине автомобили могут отправить на внеплановый техосмотр.