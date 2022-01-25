Укр

Полицейские "фантомы" уже на дорогах Украины: как они выглядят и что будут делать

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Спецавтомобили-"фантомы" выедут на дороги 25 января Новость обновлена 25 января 2022, 08:17
Спецавтомобили-"фантомы" выедут на дороги 25 января

Админпротоколы о правонарушениях будут составляться автоматически.

В Украине со вторника, 25 января, на дороги выедут полицейские "фантомы", которые будут фиксировать скорость транспортных средств на дорогах. Зрительно эти автомобили не будут отличаться от других, однако они смогут фиксировать до 50 движущихся целей.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Известно, что фантомы будут работать на базе автомобиля Skoda Kodiaq. Их оборудовали специальной системой, которая может считывать скорость движущихся автомобилей, распознавать номера и проверять их в базах данных в автоматическом режиме.

Вот как будут выглядеть "фантомы" полиции:

С 25 января на дороги Украины выедут 4 автомобиля-"фантома"
С 25 января на дороги Украины выедут 4 автомобиля-"фантома"
Они оборудованы специальной системой, которая способна следить сразу за 50 авто
Они оборудованы специальной системой, которая способна следить сразу за 50 авто

Если такой автомобиль зафиксирует нарушение ПДД на дороге, он сразу отправит данные в систему автоматической фиксации. После этого автоматически будет составлен админпротокол о правонарушении.

Если фантом зафиксирует правонарушения, данные поступят в систему автофиксации
Если фантом зафиксирует правонарушения, данные поступят в систему автофиксации

В МВД отметили, что "фантомы" также могут останавливать автомобили нарушителей, однако речь идет только о дерзких случаях — проезде на запретный сигнал светофора или пересечении двойной сплошной полосы движения, когда это могло привести к существенным последствиям.

С 25 января на дороги Украины выпустят всего 4 автомобиля-"фантома", а до конца 2022 года их планируют закупить аж 30. К 2023 году, по планам власти, выпустить на дороги 110 таких спецавтомобилей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году автомобилистов ожидает ряд изменений. Среди них — новые штрафы, увеличение стоимости подержанных транспортных средств, а также обязательный технический осмотр.

Теги:
#Автомобиль #Полиция #ПДД #Нарушения #Фантом #Автофиксация
Спецавтомобили-"фантомы" выедут на дороги 25 января
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Полицейские "фантомы" уже на дорогах Украины: как они выглядят и что будут делать
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