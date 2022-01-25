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Поліцейські "фантоми" вже на дорогах України: як вони виглядають і що будуть робити

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Спецавтомобілі-"фантоми" виїдуть на дороги 25 січня Новина оновлена 25 січня 2022, 08:17
Спецавтомобілі-"фантоми" виїдуть на дороги 25 січня

Адмінпротоколи про правопорушення складатимуться автоматично.

В Україні з вівторка, 25 січня, на дороги виїдуть поліцейські "фантоми", які фіксуватимуть швидкість транспортних засобів на дорогах. Візуально ці автомобілі не відрізнятимуться від інших, однак вони зможуть фіксувати до 50 рухомих цілей.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Відомо, що "фантоми" працюватимуть на базі автомобіля Skoda Kodiaq. Їх обладнали спеціальною системою, яка може зчитувати швидкість рухомих авто, розпізнавати номери та перевіряти їх у базах даних в автоматичному режимі.

Ось як виглядатимуть "фантоми" поліції:

З 25 січня на дороги України виїдуть 4 автомобілі-"фантоми"
З 25 січня на дороги України виїдуть 4 автомобілі-"фантоми"
Вони обладнані спеціальною системою, яка здатна слідкувати одразу за 50 авто
Вони обладнані спеціальною системою, яка здатна слідкувати одразу за 50 авто

Якщо такий автомобіль зафіксує порушення ПДР на дорозі, він одразу відправить дані до системи автоматичної фіксації. Після того автоматично буде складений адмінпротокол про правопорушення.

Якщо "фантом" зафіксує правопорушення, дані надійдуть у систему автофіксації
Якщо "фантом" зафіксує правопорушення, дані надійдуть у систему автофіксації

У МВС зазначили, що "фантоми" також можуть зупиняти автомобілі порушників, однак мова лише про зухвалі випадки — проїзд на заборонний сигнал світлофора чи перетин подвійної суцільної смуги руху, коли це могло призвести до суттєвих наслідків.

З 25 січня на дороги України випустять лише 4 автомобілі-"фантоми", а до кінця 2022 року їх планують закупити аж 30. До 2023 року, за планами влади, випустити на дороги 110 таких спецавтомобілів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році на автомобілістів очікує низка змін. Серед них — нові штрафи, збільшення вартості на вживані транспортні засоби, а також обов'язковий технічний огляд.

Теги:
#Автомобіль #Поліція #ПДР #Порушення #Фантом #Автофіксація
Спецавтомобілі-"фантоми" виїдуть на дороги 25 січня
Суспільство
Поліцейські "фантоми" вже на дорогах України: як вони виглядають і що будуть робити
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Спецавтомобілі-"фантоми" виїдуть на дороги 25 січня
Поліцейські "фантоми" вже на дорогах України: як вони виглядають і що будуть робити
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