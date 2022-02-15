Укр

Что будет, если не пройти обязательный техосмотр в 2022 году? Украинцев ожидают большие штрафы

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Осенью этого года техосмотр в Украине станет обязательным для всех Новость обновлена 15 февраля 2022, 11:15
Осенью этого года техосмотр в Украине станет обязательным для всех

Больше других могут пострадать должностные лица, которые допустят нарушения при проверке машин

Уже в сентябре этого года в жизни украинских водителей грядут перемены: техосмотр, который на сегодняшний день не является обязательным, станет таковым. И хоть официально в правительстве еще не дали ответы, как именно будет проходить процедура, некоторые моменты, в частности — размер штрафов, уже известны.

Согласно изменениям в законе Украины "О дорожном движении", первыми техосмотр обяжут пройти коммерческий транспорт: такси, автобусы, маршрутки и так далее. Водителям выделят достаточно времени, чтобы те проверили свои авто, однако если техосмотр не пройти, предусмотрены штрафы.

Наиболее массовым наказанием, по всей видимости, станет штраф за просроченный техосмотр в размере 3400 грн. Если же водитель не сделает выводы и проигнорирует требование о ТО повторно, взыскание увеличат в разы: до 17 000 грн штрафа.

Куда более рискуют должностные лица, которым за нарушения в связи с проверкой авто нужно будет заплатить до 34 000 компенсации.

Ранее "Телеграф" писал, что при техосмотре будет проводиться фото и видео-фиксация процесса, а водители смогут наблюдать за действиями специалиста.

Теги:
#Проверка #Штрафы #Авто #Техосмотр
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