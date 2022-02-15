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Що буде, якщо не пройти обов’язковий техогляд 2022 року? На українців чекають великі штрафи

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Восени цього року техогляд в Україні стане обов’язковим для всіх Новина оновлена 15 лютого 2022, 11:15
Восени цього року техогляд в Україні стане обов’язковим для всіх

Більше за інших можуть постраждати посадовці, які допустять порушення під час перевірки машин

Вже у вересні цього року в житті українських водіїв будуть зміни: техогляд, який на сьогоднішній день не є обов’язковим, стане таким. І хоч офіційно в уряді ще не дали відповіді, як саме проходитиме процедура, деякі моменти, зокрема розмір штрафів, уже відомі.

Відповідно до змін у законі України "Про дорожній рух", першими техогляди зобов’яжуть пройти комерційний транспорт: таксі, автобуси, маршрутки і так далі. Водіям виділять достатньо часу, щоб ті перевірили свої авто, проте якщо техогляд не пройти, передбачено штрафи.

Найбільш масовим покаранням, мабуть, стане штраф за прострочений техогляд у розмірі 3400 грн. Якщо ж водій не зробить висновків та проігнорує вимогу про ТО повторно, стягнення збільшать у рази: до 17 000 грн штрафу.

Набагато більше ризикують посадові особи, яким за порушення у зв’язку з перевіркою авто потрібно буде заплатити до 34 000 компенсації.

Раніше "Телеграф" писав, що при техогляді проводитиметься фото та відеофіксація процесу, а водії зможуть спостерігати за діями спеціаліста.

Теги:
#Перевірка #Штрафи #Авто #Техогляд
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