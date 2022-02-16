Техогляд на дорогах: як виглядають автопатрулі та кого вони перевіряють

Поки перевірки стосуються лише комерційного транспорту.

Технічний огляд для майже усіх категорій автомобілів може стати обов’язковим з вересня 2022 року. Вже зараз відомо, що першими технічну перевірку зобов’яжуть пройти власників комерційного транспорту, однак мало хто знає, що на дорогах України у всіх містах вже є патрулі техогляду.

Як повідомили у поліції, мобільні діагностичні станції вперше виїхали на дороги ще у листопаді 2021 року, однак перевіряють такі патрулі далеко не всіх.

Читайте також: Категорія Транспорт Які автомобілі не пройдуть техогляд Проблеми можуть виникнути і у старих машин, і у відносно нових.

Техогляд на дорогах: які автомобілі перевіряють?

Наразі перевірки автомобілів на дорогах стосуються лише комерційного транспорту, зокрема:

вантажівок з вагою 3,5 тонни та причепів до них;

легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів;

авто, які перевозять небезпечний вантаж;

таксі;

автобуси.

Що стосується легкових автомобілів, які не використовуються у комерційних цілях, то їх такі патрулі наразі не перевіряють.

Що перевіряють патрулі техогляду на дорогах?

Поліцейські автомобілі для технічного огляду оснащені спецприладами, за допомогою яких можна визначити світлопропускання скла, визначення залишкової висоти малюнка протектора шин, газоаналізатор, який призначений для виміру шкідливих речовин у відпрацьованих газах.

Відповідно, в автомобілях перевіряють:

параметри світла фар;

залишкову висоту малюнка протектора шин;

викиди вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;

коефіцієнт димності двигунів, які працюють на дизельному пальному;

допустимий рівень зовнішнього шуму;

сумарний люфт кермового керування.

Що загрожує водіям-комерційникам у разі неполадок транспорту?

Якщо технічний стан автомобіля не відповідає нормам, то водіям загрожує штраф. Після його сплати автовласник має усунути недоліки, адже, якщо впродовж року його зупинять за таке порушення вдруге, то водій ризикує на пів року залишитися без прав на кермування.

Як виглядають патрулі техогляду?

Так автопатрулі техогляду виглядають ззовні

Патрулі техогляду оснащені усім необхідним обладнанням

Правоохоронці перевіряють шинні протектори

Параметри світла фар у комерційних авто також перевіряють

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні автомобілі можуть відправити на позаплановий техогляд.