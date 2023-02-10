Возвращение техосмотра в Украине: что будут проверять в автомобиле
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Готов ли ваш автомобиль к техосмотру
Несмотря на то, что война поставила на паузу процесс принятия новых норм проведения автомобильного техосмотра, однако они являются одним из требований для вступления Украины в ЕС, а потому рано или поздно автовладельцам придется отправиться на СТО.
Как говорится в материале 24 канала, в настоящее время точной информации о том, что именно будет подлежать контролю, нет. Однако постановление Кабмина №137 и приказе Мининфраструктуры №710 могут дать подсказку.
В первую очередь проверять будут документы владельца, автомобиля и номер кузова.
Кроме того надо быть готовыми к тому, что на СТО проверять токсичность выхлопа и для этого на транспортном средстве должны быть установлены два катализатора и комплект лямбда-зондов (для бензинового двигателя) или сажевый фильтр (для дизеля). Это компоненты очень дорогие, а потому в Украине на многих автомобилях их нет.
Также скорее всего будут осматривать:
- тормоза, они на автомобиле должны срабатывать эффективно и одновременно;
- колеса, а именно шины и диски, на предмет соответствия размерам и допускам автопроизводителя;
- рулевое управление, оно не должно люфтить, а на гидроусилителе не должно быть подтеков;
- ходовую, что включает проверку подвески на специальных стендах;
- лобовое стекло на предмет наличия трещин, кроме того на всех стеклах будет проверяться тонировка;
- освещение, поскольку любые переделки в этом плане запрещены;
- ремни безопасности;
- кузов на предмет наличия коррозии.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы понадобятся для прохождения техосмотра и о том, какие еще требования надо соблюсти.