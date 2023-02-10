Возвращение техосмотра в Украине: что будут проверять в автомобиле

Готов ли ваш автомобиль к техосмотру

Несмотря на то, что война поставила на паузу процесс принятия новых норм проведения автомобильного техосмотра, однако они являются одним из требований для вступления Украины в ЕС, а потому рано или поздно автовладельцам придется отправиться на СТО.

Как говорится в материале 24 канала, в настоящее время точной информации о том, что именно будет подлежать контролю, нет. Однако постановление Кабмина №137 и приказе Мининфраструктуры №710 могут дать подсказку.

В первую очередь проверять будут документы владельца, автомобиля и номер кузова.

Кроме того надо быть готовыми к тому, что на СТО проверять токсичность выхлопа и для этого на транспортном средстве должны быть установлены два катализатора и комплект лямбда-зондов (для бензинового двигателя) или сажевый фильтр (для дизеля). Это компоненты очень дорогие, а потому в Украине на многих автомобилях их нет.

Также скорее всего будут осматривать:

тормоза, они на автомобиле должны срабатывать эффективно и одновременно;

колеса, а именно шины и диски, на предмет соответствия размерам и допускам автопроизводителя;

рулевое управление, оно не должно люфтить, а на гидроусилителе не должно быть подтеков;

ходовую, что включает проверку подвески на специальных стендах;

лобовое стекло на предмет наличия трещин, кроме того на всех стеклах будет проверяться тонировка;

освещение, поскольку любые переделки в этом плане запрещены;

ремни безопасности;

кузов на предмет наличия коррозии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы понадобятся для прохождения техосмотра и о том, какие еще требования надо соблюсти.