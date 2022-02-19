В Украине возвращают техосмотр авто: с какими проблемами придется столкнуться

Эксперты рассказали, какие проблемы могут возникнуть при организации ТО

О возвращении технического досмотра автомобилей в Украине говорили около 5 лет. Решение о внедрении этой процедуры на обязательном уровне все же было утверждено и в силу оно вступит уже с осени 2022 года. Учитывая, что в стране соответствующей законодательной базы для таких проверок на сегодняшний день нет, возникают и определенные проблемы, касающиеся именно организации этой масштабной процедуры.

Одной из основных проблем является то, что в Украине, кроме законодательного аспекта, нет и определенной базы автосервисов или диагностических станций, которые могли бы получить соответствующее разрешение или пройти сертификацию для предоставления в дальнейшем таких услуг, пишет Motofocus.

Каким образом будет организован обязательный техосмотр

В Украине количество легкового транспорта, подлежащего техосмотру, крайне велико. Эксперты оценивают эту цифру не менее чем в 10 миллионов, поэтому чтобы все транспортные средства не пошли на проверку одновременно, была предложена следующая схема:

Все автомобили, год первой регистрации которых завершается на четную цифру или ноль, поедут на ТО в 2022 году. Повторная проверка через два года — в 2024 и так далее.

Автомобили, год регистрации которых истекает на нечетную цифру, должны будут пройти проверку в следующем, 2023 году. После каждые последующие два года.

Более того, в стране рассматривается возможность снизить нагрузку, разбив их по месяцам. К примеру, если автомобиль был впервые зарегистрирован 10 марта 2005 года, то дедлайн для прохождения ТО – это 10 апреля 2023 года.

Если водитель не будет иметь при себе документа, подтвердившего успешное прохождение ТО, он вынужден будет уплатить штраф.

Благодаря схеме с постепенным прохождением технического осмотра власти планируют решить проблему дефицита количества сервисных центров для соответствующих проверок.

Проблемы в организации ТО

Эксперты убеждены, что в настоящее время в Украине не решено большое количество важных вопросов, касающихся техосмотра, и это одна из главных причин, почему ТО до сих пор не внедрено.

Речь идет о недоработанной системе, которая касается того, как именно заинтересованные в проведении ТО сервисы будут получать разрешения или сертификат на проведение таких работ. Кроме того, никакой защиты от мошеннических манипуляций также пока не введено.

Еще один нюанс в том, что не исключается вероятность коррупции в самих диагностических центрах. Эта ситуация уже существует на рынке техосмотров для коммерческих автомобилей. Есть центры, которые якобы проверяют по 500-600 автомобилей каждый день, однако в реальности это невозможно, но глаза на это закрывают, ведь у владельцев сервиса есть определенные "завязки" с кем-то, кто находится у власти. К тому же есть и сервисы, просто торгующие талонами.

Читайте также: Категория Технологии Обязательный техосмотр ударит по кошелькам украинцев: цены, штрафы и коррупционные риски ТО планируют проводить максимально прозрачно – с видеофиксацией прохождения осмотра автомобиля на станции обслуживания

Решить эту проблему может обязательная видеофиксация и автоматическая отправка данных проверок со стендов в государственные облачные базы данных, но тогда себестоимость ТО выросла в несколько раз и усложнила бы процесс его проведения. Впрочем, говорят, что видеофиксацию точно введут – так что обмануть систему будет сложнее.

Еще один проблемный вопрос – зачем новому владельцу снова проходить техосмотр? Это нелогично и вообще так никто не делает – в ЕС талон действителен в течение всего срока, независимо от количества владельцев.

Из всего вышеизложенного можно заключить, что система крайне недоработана, однако имеем, что имеем.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому могут отказать в прохождении обязательного техосмотра и по каким причинам это может произойти.