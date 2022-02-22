Готуємось до техогляду ретельно: що треба перевірити в автомобілі та у документах

Процедуру техогляду деяких автомобілям доведеться проходити двічі на рік.

Процедура технічного огляду автомобіля досить нервова для власників транспортних засобів, адже працівники СТО перевірять на справність кожну деталь та ще й зафіксують це на камеру. Тому автовласникам варто розпочати підготовку до ТО вже зараз, аби його результат був успішним і на якийсь час можна було зітхнути з полегшенням.

"Телеграф" зібрав корисні поради водіям, як ретельно підготувати і себе, і автомобіль до перевірки технічного стану.

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Як підготувати автомобіль до техогляду?

Щоб процедура перевірки технічного стану автомобіля завершилася вдало, треба, щоб всі складові транспортного засобу відповідали нормам. Зверніть увагу на:

двигун — рівень його викидів не повинен перевищувати норму, а рідини не повинні з нього витікати;

гальма — цю частину авто перевіряють на СТО найбільш ретельно, тому перевірте їх справність завчасно;

фари та габарити — ці складові авто мають бути цілими та чистими, обладнаними відповідними лампами та не мати зайвих тонувань, чи плівок;

двірники та омивачі скла мають працювати належним чином, і якщо вони вказані у документах, то знімати їх заборонено;

колеса — на СТО перевірять як зношеність шин, так і відповідність коліс заводським величинам;

аптечка і вогнегасник — обов’язково мають бути у машині з нормальним терміном придатності та у повній комплектації.

Які документи треба підготувати на техогляд?

На СТО в автовласників перед тим, як почати техогляд, попросять документи на авто та власні. Повний перелік виглядає так:

техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);

паспорт громадянина України (для власника);

довіреність на право проходження техконтролю (для фізичної особи);

для автомобілів на газовому паливі, машин зі спецсигналами (звуковими, світловими) знадобиться дозвіл на їх установку і використання;

для автомобілів, що перевозять небезпечні вантажі знадобляться свідоцтво про допуск ТЗ до таких перевезень і свідоцтво про проходження водіїв таких ТЗ спеціального навчання.

Як часто треба проходити техогляд?

Періодичність проходження техогляду для автомобілів відрізнятиметься у залежності від типу транспортного засобу та шляхів його використання.

Так, для легковиків, які задіяні у комерційних перевезеннях та вантажівок з підйомністю до 3,5 тонн та причепів, які використовуються не більше двох років — техогляд треба буде проходити кожні два роки.

Для вантажівок з підйомністю понад 3,5 тонни, причепів до них та таксі — ТО буде щорічним.

Автобуси та спецтранспорт для небезпечних вантажів незалежно від терміну експлуатації будуть зобов’язані проходити техогляд двічі на рік.

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