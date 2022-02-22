Готуємось до техогляду ретельно: що треба перевірити в автомобілі та у документах
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Процедуру техогляду деяких автомобілям доведеться проходити двічі на рік.
Процедура технічного огляду автомобіля досить нервова для власників транспортних засобів, адже працівники СТО перевірять на справність кожну деталь та ще й зафіксують це на камеру. Тому автовласникам варто розпочати підготовку до ТО вже зараз, аби його результат був успішним і на якийсь час можна було зітхнути з полегшенням.
"Телеграф" зібрав корисні поради водіям, як ретельно підготувати і себе, і автомобіль до перевірки технічного стану.
Як підготувати автомобіль до техогляду?
Щоб процедура перевірки технічного стану автомобіля завершилася вдало, треба, щоб всі складові транспортного засобу відповідали нормам. Зверніть увагу на:
- двигун — рівень його викидів не повинен перевищувати норму, а рідини не повинні з нього витікати;
- гальма — цю частину авто перевіряють на СТО найбільш ретельно, тому перевірте їх справність завчасно;
- фари та габарити — ці складові авто мають бути цілими та чистими, обладнаними відповідними лампами та не мати зайвих тонувань, чи плівок;
- двірники та омивачі скла мають працювати належним чином, і якщо вони вказані у документах, то знімати їх заборонено;
- колеса — на СТО перевірять як зношеність шин, так і відповідність коліс заводським величинам;
- аптечка і вогнегасник — обов’язково мають бути у машині з нормальним терміном придатності та у повній комплектації.
Які документи треба підготувати на техогляд?
На СТО в автовласників перед тим, як почати техогляд, попросять документи на авто та власні. Повний перелік виглядає так:
- техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);
- паспорт громадянина України (для власника);
- довіреність на право проходження техконтролю (для фізичної особи);
- для автомобілів на газовому паливі, машин зі спецсигналами (звуковими, світловими) знадобиться дозвіл на їх установку і використання;
- для автомобілів, що перевозять небезпечні вантажі знадобляться свідоцтво про допуск ТЗ до таких перевезень і свідоцтво про проходження водіїв таких ТЗ спеціального навчання.
Як часто треба проходити техогляд?
Періодичність проходження техогляду для автомобілів відрізнятиметься у залежності від типу транспортного засобу та шляхів його використання.
Так, для легковиків, які задіяні у комерційних перевезеннях та вантажівок з підйомністю до 3,5 тонн та причепів, які використовуються не більше двох років — техогляд треба буде проходити кожні два роки.
Для вантажівок з підйомністю понад 3,5 тонни, причепів до них та таксі — ТО буде щорічним.
Автобуси та спецтранспорт для небезпечних вантажів незалежно від терміну експлуатації будуть зобов’язані проходити техогляд двічі на рік.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що чекає водії за непроходження технічного огляду у 2022 році.
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