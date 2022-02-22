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Готовимся к техосмотру тщательно: что нужно проверить в автомобиле и в документах

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Техническое состояние автомобилей с сентября будут фиксироваться на камеру Новость обновлена 22 февраля 2022, 11:17
Техническое состояние автомобилей с сентября будут фиксироваться на камеру

Процедуру техосмотра некоторым автомобилям придется проходить дважды в год.

Процедура технического осмотра автомобиля достаточно нервная для владельцев транспортных средств, ведь работники СТО проверят на исправность каждую деталь, да еще и зафиксируют это на камеру. Поэтому автовладельцам стоит начать подготовку к ТО уже сейчас, чтобы его результат был успешным и на время можно было вздохнуть с облегчением.

"Телеграф" собрал полезные советы водителям, как тщательно подготовить и себя, и автомобиль к проверке технического состояния.

Как подготовить автомобиль к техосмотру?

Чтобы процедура проверки технического состояния автомобиля завершилась удачно, нужно, чтобы все составляющие транспортного средства соответствовали нормам. Обратите внимание на:

  • двигатель – уровень его выбросов не должен превышать норму, а жидкости не должны из него вытекать;
  • тормоза – эту часть авто проверяют на СТО наиболее тщательно, поэтому проверьте их исправность заблаговременно;
  • фары и габариты – эти составляющие авто должны быть целыми и чистыми, оборудованными соответствующими лампами и не иметь лишних тонировок или пленок;
  • дворники и омыватели стекла должны работать должным образом, и если они указаны в документах, снимать их запрещено;
  • колеса – на СТО проверят как износ шин, так и соответствие колес заводским величинам;
  • аптечка и огнетушитель обязательно должны быть в машине с нормальным сроком годности и в полной комплектации.

Какие документы нужно подготовить для техосмотра?

На СТО у автовладельцев, прежде чем начать техосмотр, попросят документы на авто и собственные. Полный список выглядит так:

  • техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);
  • паспорт гражданина Украины (для собственника);
  • доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица);
  • для автомобилей на газовом топливе, машин со спецсигналами (звуковыми, световыми) потребуется разрешение на их установку и использование;
  • для автомобилей, перевозящих опасные грузы понадобятся свидетельство о допуске ТС к таким перевозкам и свидетельство о прохождении водителей таких ТС специального обучения.

Как часто нужно проходить техосмотр?

Периодичность прохождения техосмотра будет отличаться в зависимости от типа транспортного средства и путей его использования.

Так, для легковых автомобилей, задействованных в коммерческих перевозках и грузовиках с подъемностью до 3,5 тонны и прицепов, которые используются не более двух лет — техосмотр будет проходить каждые два года.

Для грузовиков с подъемностью более 3,5 тонны, прицепов к ним и такси — ТО будет ежегодным.

Автобусы и спецтранспорт для опасных грузов, независимо от срока эксплуатации, будут обязаны проходить техосмотр дважды в год.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ждет водителя за непрохождение технического осмотра в 2022 году.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Проверка #СТО #Техосмотр #Исправное техническое состояние
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