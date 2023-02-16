Обов'язковий техогляд автомобілів: до чого готуватись українцям

Введення обов’язкового техогляду в Україні — питання часу

В Україні поки що не введено обов’язковий техогляд автомобілів, зараз він діє тільки для певних категорій автомобілістів. При цьому в майбутньому шанс введення є дуже високим.

Про це пише Finance.ua.

Чи введуть обов’язковий техогляд в Україні

У колах українських автомобілістів ходять чутки про запровадження обов’язкового технічного огляду легкових автомобілів і не дивно. Адже для вступу України до Європейського Союзу наша країна має запровадити основні, уніфіковані для всіх країн-членів стандарти.

Серед іншого кілька пунктів стосуються запровадження обов’язкового технічного огляду відповідно до Директиви 2014/45/ЄС, яка описує загальні вимоги до процедури у всіх країнах-членах ЄС. Тобто це загальноєвропейська практика — там немає країни, де б обов’язкового технічного огляду не було.

Тому, за словами фахівців, технічний огляд в Україні точно запровадять, питання лише, в якому вигляді та коли.

Хто займатиметься перевіркою автомобілів

Згідно з європейською практикою, перевірку автомобілів проходять на спеціалізованих станціях, призначених виключно для цієї процедури. У Німеччині, наприклад, регулярний технічний огляд проводить відома група компаній TÜV, у сусідній Польщі взагалі функціонує вільний ринок — станції належать різним власникам і конкурують між собою.

Зазначається, що яким буде кінцевий варіант законопроекту про обов’язковий технічний огляд, поки що не відомо. Проте, найімовірніше, в Україні він буде проводитись приватними компаніями, які мають відповідне обладнання та кваліфікованих експертів.

Що перевірятимуть

Під час перевірки технічного стану перевірятимуться елементи, що впливають на безпеку та екологію. Зокрема, гальмівна система, кермовий механізм, освітлювальні прилади, колеса, ходова частина та інші основні вузли та агрегати. А також фіксуватимуть пробіг автомобіля в єдиному реєстрі транспортних засобів.

Як часто потрібно буде проходити техогляд

Згідно з нормами Євросоюзу, новий автомобіль мають вперше перевіряти через чотири роки після першої реєстрації, решта автомобілів — кожні 2 роки. Однак кожна з країн-членів ЄС має право проводити технічний огляд частіше. Наприклад, у Польщі приватні легковики перевіряють щороку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що важливо знати перед обов’язковим техоглядом українцям.

Також ми повідомляли про те, що потрібно перевірити в автомобілі та в документах перед техоглядом.