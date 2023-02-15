Техогляд в Україні: скільки це коштуватиме водіям у 2023 році

Незалежно від типу техніки, доведеться віддати понад 1000 гривень

Хоча більшості водіїв поки що не варто переживати через необхідність проходити обов’язковий техогляд, проте в Україні залишаються низка категорій транспортних засобів, яким цього уникнути не вдасться. При цьому для різних транспортних засобів змінюються і ціни.

Як йдеться у матеріалі OBOZREVATEL, вартість проходження техогляду залежить від типу транспортного засобу та його ваги. Однак у будь-якому разі вона перевищуватиме тисячу гривень.

За даними видання, за проходження техогляду легковим автомобілем у 2023 році доведеться викласти 1120 гривень.

Огляд автобуса понад 5 тонн коштуватиме 1344 гривні, а вантажівки понад 12 тонн — 1440 грн.

Варто зазначити, що розцінки можуть бути іншими, якщо на транспортному засобі встановлено газобалонне обладнання, оскільки його перевірка буде проводитись окремо.

За перевірку причепів доведеться викласти стільки, як і за огляд легковика — 1120 гривень. Проте за моделі вагою понад 10 тонн доведеться викласти 1322 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи знадобляться для проходження техогляду та про те, які ще вимоги треба дотриматися.