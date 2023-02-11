Техогляд в Україні: хто має його проходити і як часто

Хто в Україні проходить техогляд

Попри те, що війна поставила на паузу процес ухвалення нових норм проведення автомобільного техогляду, деякі категорії транспортних засобів продовжують його проходити.

Як йдеться в матеріалі 24 каналу, йдеться насамперед про комерційний та спеціальний транспорт, який використовується для перевезення людей та вантажів.

Тобто водіям автомобілів, які використовують транспортний засіб в особистих цілях, проходити техогляд не потрібно. А ось проходити його зобов’язані:

легковики та інші автомобілі старше двох років, які використовуються для перевезень пасажирів та вантажів у комерційних цілях (наприклад, таксі);

вантажівки вантажопідйомністю до 3,5 тонн старше двох років;

вантажівки вантажопідйомністю понад 3,5 тонни незалежно від віку;

причепи до легковиків, що використовуються ФОП та юридичним особам для отримання доходу;

При цьому для різних категорій транспортних засобів встановлено і різну періодичність проходження техогляду:

легкові автомобілі та причепи, що використовуються для отримання прибутку, а також вантажівки вантажопідйомністю до 3,5 тонн старше 2 років повинні проходити огляд кожні два роки;

вантажівки вантажопідйомністю понад 3,5 тонни, а також автомобілі таксі проходять огляд щороку;

автобуси та спецтранспорт для перевезення небезпечних вантажів мають проходити перевірку двічі на рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи знадобляться для проходження техогляду та про те, які ще вимоги треба дотриматися.