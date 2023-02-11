Техосмотр в Украине: кто обязан его проходить и как часто

Кто в Украине проходит техосмотр

Несмотря на то, что война поставила на паузу процесс принятия новых норм проведения автомобильного техосмотра, некоторые категории транспортных средств продолжают его проходить.

Как говорится в материале 24 канала, речь идет в первую очередь о коммерческом и специальном транспорте, который используется для перевозки людей и грузов.

То есть водителям автомобилей, которые используют транспортное средство в личных целях, проходить техосмотр не нужно. А вот проходить его обязаны:

легковушки и другие автомобили старше двух лет, которые используются для перевозок пассажиров и грузов в коммерческих целях (например, такси);

грузовики грузоподъёмностью до 3,5 тонны старше двух лет;

грузовики грузоподъемностью свыше 3,5 тонны вне зависимости от возраста;

прицепы к легковушкам, которые используются ФЛП и юридическим лицам для получения дохода;

При этом для разных категорий транспортных средств установлена и разная периодичность прохождения техосмотра:

легковые автомобили и прицепы, которые используются для получения прибыли, а также грузовики грузоподъемностью до 3,5 тонны старше 2 лет должны проходить осмотр каждые два года;

грузовики грузоподъемностью больше 3,5 тонны, а также автомобили такси проходят осмотр каждый год;

автобусы и спецтранспорт для перевозки опасных грузов должны проходить проверку дважды на год.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы понадобятся для прохождения техосмотра и о том, какие еще требования надо соблюсти.