Техосмотр в Украине: кто обязан его проходить и как часто
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Кто в Украине проходит техосмотр
Несмотря на то, что война поставила на паузу процесс принятия новых норм проведения автомобильного техосмотра, некоторые категории транспортных средств продолжают его проходить.
Как говорится в материале 24 канала, речь идет в первую очередь о коммерческом и специальном транспорте, который используется для перевозки людей и грузов.
То есть водителям автомобилей, которые используют транспортное средство в личных целях, проходить техосмотр не нужно. А вот проходить его обязаны:
- легковушки и другие автомобили старше двух лет, которые используются для перевозок пассажиров и грузов в коммерческих целях (например, такси);
- грузовики грузоподъёмностью до 3,5 тонны старше двух лет;
- грузовики грузоподъемностью свыше 3,5 тонны вне зависимости от возраста;
- прицепы к легковушкам, которые используются ФЛП и юридическим лицам для получения дохода;
При этом для разных категорий транспортных средств установлена и разная периодичность прохождения техосмотра:
- легковые автомобили и прицепы, которые используются для получения прибыли, а также грузовики грузоподъемностью до 3,5 тонны старше 2 лет должны проходить осмотр каждые два года;
- грузовики грузоподъемностью больше 3,5 тонны, а также автомобили такси проходят осмотр каждый год;
- автобусы и спецтранспорт для перевозки опасных грузов должны проходить проверку дважды на год.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы понадобятся для прохождения техосмотра и о том, какие еще требования надо соблюсти.