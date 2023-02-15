Укр

Техосмотр в Украине: во сколько это обойдется водителям в 2023 году

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Техосмотр
Техосмотр

Вне зависимости от типа техники, придется отдать больше 1000 гривен

Хоть большинству водителей пока не стоит переживать из-за необходимости проходить обязательный техосмотр, однако в Украине остаются ряд категорий транспортных средств, которым этого избежать не удастся. При этом для разных транспортных средств меняются и расценки.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, стоимость прохождения техосмотра зависит от типа транспортного средства и его веса. Однако в любом случае, она будет превышать тысячу гривен.

Согласно данным издания, за прохождение техосмотра легковым автомобилем в 2023 году придется выложить 1120 гривен.

Осмотр автобуса свыше 5 тонн обойдется в 1344 гривны, а грузовика свыше 12 тонн — 1440 грн.

Стоит отметить, что расценки могут быть другими, если на транспортном средстве установлено газобаллонное оборудование, поскольку его проверка будет проводиться отдельно.

За проверку прицепов придется выложить столько же, как и за осмотр легковушки — 1120 гривен. Однако за модели весом свыше 10 тонн придется выложить 1322 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы понадобятся для прохождения техосмотра и о том, какие еще требования надо соблюсти.

Теги:
#Автомобиль #Техосмотр