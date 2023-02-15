Техосмотр в Украине: во сколько это обойдется водителям в 2023 году

Вне зависимости от типа техники, придется отдать больше 1000 гривен

Хоть большинству водителей пока не стоит переживать из-за необходимости проходить обязательный техосмотр, однако в Украине остаются ряд категорий транспортных средств, которым этого избежать не удастся. При этом для разных транспортных средств меняются и расценки.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, стоимость прохождения техосмотра зависит от типа транспортного средства и его веса. Однако в любом случае, она будет превышать тысячу гривен.

Согласно данным издания, за прохождение техосмотра легковым автомобилем в 2023 году придется выложить 1120 гривен.

Осмотр автобуса свыше 5 тонн обойдется в 1344 гривны, а грузовика свыше 12 тонн — 1440 грн.

Стоит отметить, что расценки могут быть другими, если на транспортном средстве установлено газобаллонное оборудование, поскольку его проверка будет проводиться отдельно.

За проверку прицепов придется выложить столько же, как и за осмотр легковушки — 1120 гривен. Однако за модели весом свыше 10 тонн придется выложить 1322 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы понадобятся для прохождения техосмотра и о том, какие еще требования надо соблюсти.