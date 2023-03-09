В Україні лишився лише один завод з випуску легкових автомобілів — "Єврокар" з села Соломоново під Ужгородом. Тут збирають авто бренду Skoda, однак обсяги виробництва більш ніж скромні. За лютий зібрано лише 345 автомобілів. І винна в цьому не війна, а пільгове ввезення євроблях. Величезні площі на "Єврокарі" простоюють, а нещодавно компанія почала використовувати їх під логістичний бізнес. Власник автозаводу Олег Боярин розповів "Бізнес Телеграфу", як долає кризу.

На автомобільному заводі Єврокар зараз активно створюються логістичний хаб. З виробництвом все так погано, що вирішили перетворити промислове підприємство на склади?

З початку повномасштабного вторгнення завод перетворився на гуманітарний та логістичний хаб для приймання та відправки гуманітарних вантажів. Відповідно, усі наявні ресурси були задіяні у роботі хабу, щоб допомагати біженцям та людям у найбільш постраждалих регіонів України. Але вже з червня 2022 року завод відновив автовиробництво. Крім того, зараз ми активно розвиваємо логістичний напрям діяльності, використовуючи переваги нашої логістики та локації у Закарпатській області у безпосередній близькості до кордонів ЄС.

Щоб завод не перетворився на склад, чи плануєте ви випуск електрокарів Шкода або інших нових марок?

Ми постійно шукаємо нові можливості для розширення виробництва, ведеться комунікація з інвесторами на B2B рівні, але подробиці цих переговорів на даному етапі є конфіденційною інформацією і не можуть бути розголошені.

Чи є можливість Україні перетягти у відносно безпечне Закарпаття світових автомобільних виробників, які закривають заводи в росії?

Неможливо залучити інвестора у країну, де імпортувати вигідніше, ніж виробляти. Як це зробити Україні, де вже не перший рік створюють умови для імпорту старих автомобілів? Світові автовиробники обирають країни з потужною державною підтримкою та субсидіями.

Тобто нам варто скопіювати модель державної підтримки промисловості, яка вже успішно діє в Євросоюзу?

Створити умови, які пропонують у сусідніх країнах, вже недостатньо. Адже зараз у нас додалися ще й воєнні ризики. Якісь перші позитивні кроки у зміні інвестиційного клімату є. Це стимули для індустріальних парків, преференції для електромобільності (які, до речі, ще не запрацювали). Але треба робити це швидше та амбітніше. У світі йде жорстка боротьба за інвестиції. Щоб розвивалися нові промислові проєкти в Україні, потрібні умови, при яких виробляти вигідніше, ніж імпортувати готове. І робити це треба не після війни, а вже зараз.

Ви вважаєте, що Україні слід повернутись до високих ввізних мит на автомобілі?

Світова практика, яка є в усіх розвинених країнах – активний захист внутрішнього виробництва, ринок регулюється митами або суворими технічними регламентами.​ Я вважаю доцільним створити умови, щоб вигідно було не ввозити автомобіль по принципу "чим старіше, тим вигідніше", а виробляти своє. А інструменти для цього можуть бути різними.

У 2022 році з конвеєра Єврокару зійшов 2151 автомобіль. Виробничі потужності заводу у 40 разів більші.

Судячи з ваших слів, пільгове ввезення євроблях добряче вдарило по бізнесу "Єврокару".

"Євробляхи" кардинально змінили ринок, перетворивши Україну на кінцеву зупинку для старих автомобілів. У 2021 році чотири з п‘яти зареєстрованих легкових автомобілів були вживаними. А середній вік автопарку зараз складає вже понад 23 роки. Це вдвічі більше, ніж в ЄС. За цим показником ми на другому місці після Куби. Держава має змінити цю парадигму та дати відповідь: чи хочемо ми розвивати економіку, мати власну промисловість та робочі місця?

Така зміна в головах урядовців реальна?

Так, бо як зараз було не завжди. У 2008 році ринок в Україні перевищив 620 тисяч нових автомобілів. Для порівняння – минулого року було продано у 15 разів менше. Автовиробництво у 2008 році генерувало близько 4% ВВП, з потенціалом зростання до 10%. У багатьох розвинених країнах автопром відіграє важливу роль у розвитку економіки. Наприклад, у Чехії автомобільна промисловість формує 9% ВВП, у Словаччині – 12%. Але зі вступом до Світової організації торгівлі (СОТ) Україна зменшила ввізне мито на легкові автомобілі й тим самим повністю відкрила свій ринок для імпорту. Одночасно були скасовані будь-які стимули для інвестицій, наприклад, вільні економічні зони. Усе це не залишило шансів на розвиток автомобільної промисловості. А лібералізація ввезення автохламу, тим часом, набирає обертів з року в рік.

Для автобусів, тролейбусів та спецтехніки зараз діє вимога щодо локалізації — при державних закупівлях не менше 15% їх складової має бути виготовлено в нашій країні. Доцільно було б розширити локалізацію на легкові автомобілі?