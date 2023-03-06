Від корозії на акумуляторі не залишиться сліду: лайфхак для автолюбителів

Перевіряйте акумулятор на наявність корозії кожні пів року

Більшість автомобільних акумуляторів з часом зазнають корозії. Це може призвести не тільки до різних проблем з електрикою в авто, а й скоротити термін служби батареї. Щоб уникнути цього, потрібно вчасно видаляти корозію з акумулятора.

Очистити акумулятор допоможе спеціальний засіб, який продається в магазинах. Але можна обійтися і без нього, пише lifehacker.

Як виглядає корозія автомобільного акумулятора

Перевіряючи акумулятор на наявність корозії, зверніть увагу на білий, синій або зелений гранульований порошок, що утворився навколо клем та кабелів.

Чому важливо чистити клеми

Корозія навколо клем або в інших місцях на акумуляторі призводить до псування матеріалів, що скорочує термін його служби. Це також може призвести до порушення електрики в авто та пошкодження окремих систем.

Покрокова інструкція, як видалити корозію на акумуляторі

Перед початком роботи надягніть рукавички та захисні окуляри.

Зніміть з’єднувальні кабелі, починаючи з "мінусового" (зазвичай він чорного кольору), а потім "плюсового" (червоного кольору).

Перевірте кабелі на пошкодження. Це можуть бути відшарування та тріщини. Якщо кабелі пошкоджені, необхідно замінити їх.

Зніміть акумулятор з автомобіля та помістіть його в піддон. Цей крок можна пропустити, але він полегшує чищення і запобігає попаданню матеріалу, що кородує, на інші деталі під капотом.

Використовуйте жорстку зубну щітку, дротяну щітку або скребок, якщо необхідно, щоб видалити якомога більше твердої та порошкоподібної корозії, змітаючи її у контейнер по ходу справи.

Змішайте пасту з харчової соди та теплої води, щоб нейтралізувати акумуляторну кислоту. Нанесіть її на акумулятор та кінці клем, які з’єднують його з кабелями. Чистою ганчіркою витирайте корозію, що залишилася. Якщо ганчірка не стирає її, використовуйте щітку.

Коли корозія зникне, змочіть чисту тканину в теплій воді й протріть акумулятор та його клеми, щоб їх промити.

Тканиною з мікрофібри протріть оброблене місце насухо.

Помістіть чистий акумулятор в автомобіль (якщо ви його знімали).

Нанесіть тонкий шар вазеліну на чисті клеми акумулятора, щоб запобігти корозії в майбутньому.

Під'єднайте кабелі. На цей раз починайте з "плюсового", потім "мінусового".

Рекомендується перевіряти акумулятор на корозію щонайменше кожні шість місяців.

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