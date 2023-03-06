От коррозии на аккумуляторе не останется следа: лайфхак для автолюбителей

Проверяйте аккумулятор на наличие коррозии каждые полгода

Большинство автомобильных аккумуляторов со временем подвергаются коррозии. Это может привести не только к различным проблемам с электрикой в авто, но и сократить срок службы самой батареи. Чтобы избежать этого, нужно вовремя удалять коррозию с аккумулятора.

Очистить аккумулятор поможет специальное средство, которое продается в автомагазинах. Но можно обойтись и без него, пишет lifehacker.

Как выглядит коррозия автомобильного аккумулятора

Проверяя аккумулятор на наличие коррозии, обратите внимание на белый, синий или зеленоватый гранулированный порошок, образовавшийся вокруг клемм и кабелей.

Почему важно чистить клеммы

Коррозия вокруг клемм или в других местах на аккумуляторе приводит к порче материалов, что сокращает срок его службы. Это также может привести к нарушению электрики в авто и повреждению отдельных систем.

Пошаговая инструкция, как удалить коррозию на аккумуляторе авто

Перед началом работы наденьте перчатки и защитные очки.

Снимите соединительные кабели, начиная с "минусового" (обычно он черного цвета), а затем "плюсового" (красного цвета).

Проверьте кабели на наличие повреждений. Это могут быть отслойки и трещины. Если кабели повреждены, их необходимо заменить.

Снимите аккумулятор с автомобиля и поместите его в поддон. Этот шаг можно пропустить, но он облегчит чистку и предотвратит попадание корродирующего материала на другие детали под капотом.

Используйте жесткую зубную щетку, проволочную щетку или скребок, если необходимо, чтобы удалить как можно больше твердой и порошкообразной коррозии, сметая ее в контейнер по ходу дела.

Смешайте пасту из пищевой соды и теплой воды, чтобы нейтрализовать аккумуляторную кислоту. Нанесите на аккумулятор и концы клемм, которые соединяют его с кабелями. Чистой тряпкой вытирайте оставшуюся коррозию. Если тряпка не стирает ее, используйте щетку.

Когда коррозия исчезнет, ​​смочите чистую ткань в теплой воде и протрите аккумулятор и его клеммы, чтобы промыть их.

Тканью из микрофибры протрите обработанное место досуха.

Поместите чистый аккумулятор обратно в автомобиль (если вы его снимали).

Нанесите тонкий слой вазелина на чистые клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить коррозию в будущем.

Подсоедините кабели. На этот раз начинайте с "плюсового", затем "минусового".

Рекомендуется проверять аккумулятор на наличие коррозии как минимум каждые полгода.

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