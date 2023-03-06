От коррозии на аккумуляторе не останется следа: лайфхак для автолюбителей
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Проверяйте аккумулятор на наличие коррозии каждые полгода
Большинство автомобильных аккумуляторов со временем подвергаются коррозии. Это может привести не только к различным проблемам с электрикой в авто, но и сократить срок службы самой батареи. Чтобы избежать этого, нужно вовремя удалять коррозию с аккумулятора.
Очистить аккумулятор поможет специальное средство, которое продается в автомагазинах. Но можно обойтись и без него, пишет lifehacker.
Как выглядит коррозия автомобильного аккумулятора
Проверяя аккумулятор на наличие коррозии, обратите внимание на белый, синий или зеленоватый гранулированный порошок, образовавшийся вокруг клемм и кабелей.
Почему важно чистить клеммы
Коррозия вокруг клемм или в других местах на аккумуляторе приводит к порче материалов, что сокращает срок его службы. Это также может привести к нарушению электрики в авто и повреждению отдельных систем.
Пошаговая инструкция, как удалить коррозию на аккумуляторе авто
- Перед началом работы наденьте перчатки и защитные очки.
- Снимите соединительные кабели, начиная с "минусового" (обычно он черного цвета), а затем "плюсового" (красного цвета).
- Проверьте кабели на наличие повреждений. Это могут быть отслойки и трещины. Если кабели повреждены, их необходимо заменить.
- Снимите аккумулятор с автомобиля и поместите его в поддон. Этот шаг можно пропустить, но он облегчит чистку и предотвратит попадание корродирующего материала на другие детали под капотом.
- Используйте жесткую зубную щетку, проволочную щетку или скребок, если необходимо, чтобы удалить как можно больше твердой и порошкообразной коррозии, сметая ее в контейнер по ходу дела.
- Смешайте пасту из пищевой соды и теплой воды, чтобы нейтрализовать аккумуляторную кислоту. Нанесите на аккумулятор и концы клемм, которые соединяют его с кабелями. Чистой тряпкой вытирайте оставшуюся коррозию. Если тряпка не стирает ее, используйте щетку.
- Когда коррозия исчезнет, смочите чистую ткань в теплой воде и протрите аккумулятор и его клеммы, чтобы промыть их.
- Тканью из микрофибры протрите обработанное место досуха.
- Поместите чистый аккумулятор обратно в автомобиль (если вы его снимали).
- Нанесите тонкий слой вазелина на чистые клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить коррозию в будущем.
- Подсоедините кабели. На этот раз начинайте с "плюсового", затем "минусового".
Рекомендуется проверять аккумулятор на наличие коррозии как минимум каждые полгода.
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