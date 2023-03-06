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От коррозии на аккумуляторе не останется следа: лайфхак для автолюбителей

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Коррозия может нарушить работу электрики в авто
Коррозия может нарушить работу электрики в авто. Фото freepik.com

Проверяйте аккумулятор на наличие коррозии каждые полгода

Большинство автомобильных аккумуляторов со временем подвергаются коррозии. Это может привести не только к различным проблемам с электрикой в авто, но и сократить срок службы самой батареи. Чтобы избежать этого, нужно вовремя удалять коррозию с аккумулятора.

Очистить аккумулятор поможет специальное средство, которое продается в автомагазинах. Но можно обойтись и без него, пишет lifehacker.

Как выглядит коррозия автомобильного аккумулятора

Проверяя аккумулятор на наличие коррозии, обратите внимание на белый, синий или зеленоватый гранулированный порошок, образовавшийся вокруг клемм и кабелей.

Почему важно чистить клеммы

Коррозия вокруг клемм или в других местах на аккумуляторе приводит к порче материалов, что сокращает срок его службы. Это также может привести к нарушению электрики в авто и повреждению отдельных систем.

Пошаговая инструкция, как удалить коррозию на аккумуляторе авто

  • Перед началом работы наденьте перчатки и защитные очки.
  • Снимите соединительные кабели, начиная с "минусового" (обычно он черного цвета), а затем "плюсового" (красного цвета).
  • Проверьте кабели на наличие повреждений. Это могут быть отслойки и трещины. Если кабели повреждены, их необходимо заменить.
  • Снимите аккумулятор с автомобиля и поместите его в поддон. Этот шаг можно пропустить, но он облегчит чистку и предотвратит попадание корродирующего материала на другие детали под капотом.
  • Используйте жесткую зубную щетку, проволочную щетку или скребок, если необходимо, чтобы удалить как можно больше твердой и порошкообразной коррозии, сметая ее в контейнер по ходу дела.
  • Смешайте пасту из пищевой соды и теплой воды, чтобы нейтрализовать аккумуляторную кислоту. Нанесите на аккумулятор и концы клемм, которые соединяют его с кабелями. Чистой тряпкой вытирайте оставшуюся коррозию. Если тряпка не стирает ее, используйте щетку.
  • Когда коррозия исчезнет, ​​смочите чистую ткань в теплой воде и протрите аккумулятор и его клеммы, чтобы промыть их.
  • Тканью из микрофибры протрите обработанное место досуха.
  • Поместите чистый аккумулятор обратно в автомобиль (если вы его снимали).
  • Нанесите тонкий слой вазелина на чистые клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить коррозию в будущем.
  • Подсоедините кабели. На этот раз начинайте с "плюсового", затем "минусового".

Рекомендуется проверять аккумулятор на наличие коррозии как минимум каждые полгода.

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#Авто #Машина #Аккумуляторы #Автомобильные аккумуляторы