Єврошок: ЄС чекає від України скасування безвізу з Туреччиною та ще 14 країнами

Брюсель офіційно повідомив, що чекає від Києва гармонізації візового режиму. На шляху до членства в ЄС Україна має обрати між Шенгеном і турецьким безвізом.

У свіжому 67-сторінковому звіті щодо оцінки прогресу України на шляху до членства в ЄС є пункт, який може спантеличити навіть найзатятіших єврооптимістів. Єврокомісія чекає від нашої держави гармонізації візового режиму. Зокрема, Брюсель звертає увагу на те, що з 15 країнами, з якими в України діє безвіз, у Європейського Союзу його немає. Іншими словами, для вступу в Євросоюз слід розглянути скасування безвізу з такими країнами: Азербайджан, Бахрейн, Білорусь, Вірменію, Еквадор, Казахстан, Катар, Киргизстан, Кувейт, Монголія, Оман, Саудівська Аравія, Таджикистан, Туреччина та Узбекистан. Одна країна з цього переліку — особливо чутливе питання для українців. Йдеться про сусідню Туреччину.

Міністерство закордонних справ України підтвердило "Бізнес Телеграфу" що це питання стоїть на порядку деному. "Стороною ЄС сформульовано низку рекомендацій щодо подальшого приведення у відповідність візової політики з ЄС. Йдеться, зокрема, про режим поїздок з країнами, громадяни яких мають безвізовий в’їзд в Україну та візовий до ЄС", — повідомляють у відповіді МЗС на наш запит. Отже, хочеш стати членом Шенгену — відмовся від Туреччини?

Українці звикли до безвізу з Туреччиною. Відмовитись від нього заради членства в Шенгені - нелегке рішення.

Туристичні компанії в шоці

Найбільшим ударом скасування безвізу з Туреччиною стане для туристичного бізнесу. Керівники київських турфірм зізнаються, що турецький напрямок — один з небагатьох в умовах війни, який дає хоч якийсь продаж путівок, переважно для жінок з дітьми. "Туреччина — це буде найболючіше. Для багатьох це буде удар, — говорить "Бізнес Телеграфу" власниця туристичної компанії Геополіс Тревел Ірина Веретеннікова. — Навіть зараз, під час війни, єдине, що регулярно пропонують по мережах – це відпочинок у Туреччині чи Єгипті". Вона зразу відзначає, що основними бенефіциарами великих туроператорів, які спеціалізуються на Туреччині, є турки, то ж сподівається, що потужне політичне лоббі цієї країни не допустить скасування безвізу.

Керівник компанії My name is Travel Євген Іхельзон переконаний, що всі країни, щодо яких Україна на шляху до ЄС скасує безвіз, скасують його у відповідь: "Погана ідея, яка не має сенсу. Завдяки безвізовим режимам Україна впливає на центральну Азію і це дуже важливо. Скасування такої кількості безвізів зменшить цінність українського паспорту. Туризму це зашкодить. Буде очікувано, якщо ці країни введуть відповідні візи".

Туркам важко повірити, що безвіз можуть скасувати

Президент Міжнародного союзу бізнесменів України та Туреччини "TUID" Бурак Пехливан сподівається, що офіційну Анкару не роздратує вимога ЄС щодо гармонізіції візового режиму з Україною. До того ж, на його думку, якщо Україна проявить твердість і відмовиться скасовувати безвіз з Туреччиною, Брюсель може зробити виключення. Він нагадує, що у подібній ситуації вже опинялись Румунія, Болгарія та Кіпр. Вони вступили в ЄС, але через те, що не гармонізували візовий режим з Євросоюзом, не стали членами Шенгену — єдиного європейського простору без прикордонного та митного контролю. "Безвізовий режим — це більше туризму, більше торгівлі, більше культурних зв’язків та двосторонніх інвестицій. Я завжди за безвізовий режим Туреччини з іншими країнами",- говорить "Бізнес Телеграфу" Бурак Пехливан.

Президент Міжнародного союзу бізнесменів України та Туреччини "TUID" Бурак Пехливан сподівається, що скасування безвізу вдасться уникнути.

Туреччина має дуже болісну історію спроб отримати членство в ЄС або хоча б безвіз з Євросоюзом. Угоду про Асоціацію, якою зараз гордиться Україна, Туреччина отримала ще у 1963 році. Але заявку на членство в ЄС українці подали через 8 років після цієї угоди, а у турків її прийняли лише через 24 роки. Переговори про вступ з Україною почались практично зразу, а з Туреччиною — ще через 18 років. І зрештою через невідповідність вимогам щодо прав людини у 2016 році Європарламент проголосував за призупинення переговорів з Туреччиною про членство в ЄС. На цій же підставі безрезультатно завершились і переговори про безвіз. У березні 2020 року Туреччина в односторонньому порядку скасувала візи для громадян Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Великобританії — цілком логічне рішення для країни, якій туризм приносить більше $30 млрд щороку.

Лояльність до європейських цінностей стала головним водорозділом і на виборах президента та парламенту Туреччини, які відбудуться у травні 2023-го. Чинний президент Реджеп Ердоган веде виборчу кампанію у консервативному альянсі з Партією націоналістичного руху, його проєвропейський суперник Кемаль Киличдароглу наразі виграє у нього у соцопитуваннях з результатом 55,6% проти 44,4%.

При виборі між Шенгеном та турецьким безвізом українському Уряду доведеться зважати на позицію кримських татар.

Якою буде українська відповідь?

Турецькі справи — Туреччині, а нам потрібен Євросоюз і Шенген. Так вважає голова правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва Максим Тютюнников. Цілком можливо, що його прагматична позиція стане основною і в переговорах МЗС України, яке, за даними "Бізнес Телеграфу", поки що навіть не починало готувати позицію нашої держави у відповідь на претензії Єврокомісії щодо гармонізації візового режиму. "Між ЄС та Туреччиною безвіз якщо і буде запроваджено, то не у найближчій перспективі. Не дивлячись на те, що запровадження візового режиму є не дуже сприятливим для пересічних громадян та окремих бізнесів, варто враховувати, що привабливість для України членства в ЄС та пріоритетність євроінтеграції є переважаючими над відсутністю віз на в’їзд українців до Туреччини", — говорить Максим Тютюнников.

Значний вплив на остаточне рішення щодо скасування безвізу з Туреччиною матимуть кримськотатарські політики. Вони традиційно мають дуже тісні стосунки з турецькими політичними колами. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що членство в ЄС Україна може отримати шляхом Кіпру, Болгарії та Румунії — тобто без гармонізації візового режиму з Європейським Союзом. "Я не думаю, що Україна завтра стане членом ЄС і зразу скасує безвіз. Це надто кардинальний крок. Це питання економіки, переміщення людей, родинних зв’язків. Якщо ми вирішимо, що нам вигідніше не скасовувати безвізовий режим з 15 країнами, ЄС на це піде. Але тоді ми матимемо прикордонний контроль з країнами Євросоюзу",- говорить "Бізнес "Телеграфу" Чубаров.

Дивно, але в українському Уряді ще навіть не починали хоча б попереднього обговорення можливого скасування безвізу з 15 країнами на вимогу ЄС. Це створює ризики зіпсувати стосунки з ЄС чи Туреччиною, або й з обома нашими партнерами водночас. В умовах війни Україна навряд чи може це собі дозволити.