Доллар вернулся к росту: есть неутешительный прогноз по курсу на 2023 год

Средняя стоимость валюты США в течение года будет держаться на отметке 39,5 гривен

До конца 2023 года официальный курс доллара США в Украине удержится в пределах от 36,6 гривны за один "зеленый". А вот американская валюта в обменниках может снова вернуться к росту и подскочить до 45 гривен.

Как пишет OBOZREVATEL, уже к концу года наличная валюта США снова может пересечь психологическую отметку в 40 гривен. В то же время, средняя стоимость валюты будет удерживаться в районе 39,5 гривен за один доллар. Кроме того, стоит ожидать довольно плавную девальвацию гривны.

"В Кабмине считают, что экономика Украины в 2023 году увеличится на 1%. В Нацбанке уже разрабатывают свои прогнозы и считают, что экономика вырастет на 0,3%. В то же время экспертные оценки имеют более широкий коридор: от падения на 4,6% (Oxford Economics) до роста на 5,5% (Sense Bank)", — объясняют эксперты.

Цены в обменниках сегодня

По данным портала Минфина, в четверг, 16 марта, цены на американскую валюту немного поднялись.

Так, доллар США в течение сегодняшних суток будет стоить:

покупка — 38,55 гривны (в среду — 38,51 гривны),

продажа — 38,69 гривны (в среду — 38,60 гривны).

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова также убеждена, что доллар в Украине в ближайшее время вернется к удорожанию.