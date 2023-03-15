Доллар в Украине просел: чего ждать от курса до конца недели

Банкир озвучила прогноз по курсу доллара до конца текущей недели — 19 марта

Курс доллара в Украине продолжает снижаться уже в течение нескольких недель, и после резкого удешевления он нашел новое равновесие, которое существенно ниже 39 гривен. На этой неделе участники рынка будут пытаться удержать наличный курс вблизи новой отметки.

В ближайшие дни курс доллара, вероятно, продолжит тянуться к курсу продажи американской валюты с размещением на трехмесячном депозите. Такой прогноз озвучила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько в комментарии 24 каналу.

На прошлой неделе курс на наличном рынке был вблизи отметки 38,5 гривны за доллар. Ее можно считать новым равновесным уровнем.

"Это случилось после довольно резкого удешевления американской валюты в понедельник, которое произошло из-за еще одной волны разочарования участников рынка: рост курса накануне многие восприняли как сигнал о росте спроса, однако значительной заинтересованности в приобретении наличного доллара так и не произошло", — сказала эксперт.

По словам Золотько, в марте население стало меньше покупать валюты. Так, 9 и 10 марта (в четверг и пятницу) дневной объем покупки наличной валюты сократился до 50 млн долларов, то есть, на 8-9 млн долларов меньше средних показателей в эти дни с начала текущего года.

Согласно прогнозам банкира, в период с 13 по 19 марта участники рынка будут пытаться удержать курс возле новой отметки. Но в то же время общие тенденции значительно усложняют эту задачу.

"Стоимость доллара на наличном рынке продолжит тянуться к курсу продаж американской валюты с размещением на трехмесячном депозите. Поэтому, по моему мнению, в течение следующих 7 дней курс будет колебаться в диапазоне 38,2–38,9 гривны за доллар", — считает Золотько.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 15 марта, на черном рынке доллар покупают по 38,51 грн, а продают по 38,60. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что финансовый аналитик Тарас Козак сделал прогноз по доллару в Украине и рассказал, чего можно ожидать дальше от курса.