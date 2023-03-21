Долар в Україні просів, але може піти вгору до кінця тижня: названо межу

До кінця тижня валюта США утримуватиметься в межах коридору від 38,3 до 39,1 гривні

На початку нового робочого тижня курс готівкового долара в Україні стабілізувався, однак вже до вихідних його ціна може перетнути позначку у 39 гривень.

Як пише "ТСН", таку думку озвучила банкірка Анна Золотько, зазначивши, що упродовж поточного тижня, з 20 по 26 березня, валюта США перебуватиме в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар.

"Цього тижня з високою ймовірністю варто очікувати на різнонаправлений рух курсу. При цьому вартість американської валюти, на мою думку, знаходитиметься в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар", — пояснила вона.

За словами експертки, курсова корекція, яка стартувала у понеділок, спричинена низкою факторів, серед яких і відчутне збільшення попиту після тривалого зменшення цін американського долара в обмінниках. Водночас підстав для виникнення великого ажіотажу на готівковому ринку Золотько поки не бачить.

Що з цінами сьогодні

В обмінниках готівковий долар у вівторок, 21 березня, знову повернувся до здешевшання. Так, за даними фінансового порталу "Мінфін", валюта США коштуватиме:

купівля — 38,66 гривні (на відміну від учорашніх 38,70 гривень за один долар),

продаж — 38,75 гривні (у понеділок 38,82 гривні).

Раніше "Телеграф" повідомляв, американська валюта до кінця 2023 року може піднятися в ціні до 45 гривень за один "зелений". Однак існують і більш позитивні прогнози щодо курсу в майбутньому.