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Долар на початку тижня просів: українцям пояснили, чому це ненадовго

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Що з цінами на валюту відбувається сьогодні
Що з цінами на валюту відбувається сьогодні. Фото unian.ua

Наприкінці 2023 року гривня може знову послабитися

Найближчим часом різких стрибків курсу в Україні очікувати не варто, проте вже наприкінці року долар може відчутно здорожчати. Крім того, в останні місяці 2023 року ймовірне і послаблення національної валюти. Вартість гривні може зменшитися в межах 10%.

Таку думку у коментарі для "РБК-Україна" озвучив керівник служби продажів казначейських продуктів "Банк Авангард" Юрій Крохмаль, зазначивши, що такий розвиток подій цілком ймовірний і пов'язаний він буде із тим, що в держбюджеті 2023 року середній курс закладений на рівні 42,2 гривні за долар.

"Але це не означає, що динаміка курсу готівкового ринку буде такою ж, як і міжбанківського. Оскільки готівковий курс буде залежати від достатньої пропозиції саме готівкової валюти, точно прогнозувати неможливо", — пояснив фахівець.

Ціни в обмінниках у понеділок

За даними порталу Мінфіну, 20 березня, ціни на американську частково просіли.

Так, долар США упродовж сьогоднішньої доби коштуватиме:

  • купівля — 38,70 гривні,
  • продаж — 38,82 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти дають невтішні прогнози щодо цін на валюту. Зокрема, американський долар може знову повернутися до зростання та підскочити чи не до 45 гривень за один "зелений".

Теги:
#Долар #Гроші #Курс валют #Обмінники