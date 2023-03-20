Долар на початку тижня просів: українцям пояснили, чому це ненадовго

Наприкінці 2023 року гривня може знову послабитися

Найближчим часом різких стрибків курсу в Україні очікувати не варто, проте вже наприкінці року долар може відчутно здорожчати. Крім того, в останні місяці 2023 року ймовірне і послаблення національної валюти. Вартість гривні може зменшитися в межах 10%.

Таку думку у коментарі для "РБК-Україна" озвучив керівник служби продажів казначейських продуктів "Банк Авангард" Юрій Крохмаль, зазначивши, що такий розвиток подій цілком ймовірний і пов'язаний він буде із тим, що в держбюджеті 2023 року середній курс закладений на рівні 42,2 гривні за долар.

"Але це не означає, що динаміка курсу готівкового ринку буде такою ж, як і міжбанківського. Оскільки готівковий курс буде залежати від достатньої пропозиції саме готівкової валюти, точно прогнозувати неможливо", — пояснив фахівець.

Ціни в обмінниках у понеділок

За даними порталу Мінфіну, 20 березня, ціни на американську частково просіли.

Так, долар США упродовж сьогоднішньої доби коштуватиме:

купівля — 38,70 гривні ,

, продаж — 38,82 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти дають невтішні прогнози щодо цін на валюту. Зокрема, американський долар може знову повернутися до зростання та підскочити чи не до 45 гривень за один "зелений".