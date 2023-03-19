Курс долара може змінитися: чого чекають від весни валютні експерти

На вартість валюти навесні впливатимуть економічні чинники, зокрема аграрні

Після серйозного просідання в ціні курс долара в Україні буде трохи стабільнішим. На наступний тиждень прогнозується в рамках 38-39 грн за американську валюту, тоді як євро буде тримати 40-41 грн в ціні.

Про це 24 каналу розказав директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК Герман Марченко. Він також вважає, що з останньої декади березня підприємництво пожвавиться, а також варто чекати збільшення експортних надходжень до бюджету.

Перебування долара в межах 38 — 44 грн прогнозує в березні аналітик аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ. Він також чекає можливих коливань через початок аграрного циклу та приплив валюти від партнерів, проте з 1 квітня, акцентує експерт, може додатися негативний фактор. Нерезиденти зможуть вивести доходи, отримані на ринку ОВДП. Наразі курс валюти в Україні складає за данними сайту "Мінфін", долар коштує в середньому на готівковому ринку 38,75 / 38,86, євро — 40,98 / 41,15 грн.

Курс валют в Украине

Як раніше повідомляв "Телеграф", долар може знову піднятися вище за психологічну відмітку в 40 грн за USD. Одним з чинників можуть стати військові ризики.