Курс доллара может измениться: чего ждут от весны валютные эксперты

На стоимость валюты весной будут влиять экономические факторы, в том числе аграрные

После серьезного проседания в цене курс доллара в Украине будет несколько стабильнее. На следующую неделю прогнозируется в рамках 38–39 грн за американскую валюту, тогда как евро будет держаться по 40–41 грн в цене.

Об этом 24 каналу рассказал директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК Герман Марченко. Он также считает, что с последней декады марта предпринимательство оживится, а также следует ожидать увеличения экспортных поступлений в бюджет.

Пребывание доллара в пределах 38-44 грн прогнозирует в марте аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. Он также ожидает возможных колебаний из-за начала аграрного цикла и притока валюты от партнеров, однако с 1 апреля, акцентирует эксперт, может добавиться негативный фактор. Нерезиденты могут вывести доходы, полученные на рынке ОВГЗ. Сейчас курс валюты в Украине составляет по данным сайта "Минфин", доллар стоит в среднем на наличном рынке 38,75/38,86, евро — 40,98/41,15 грн.

Курс валют в Украине

Как ранее сообщал "Телеграф", доллар может снова подняться выше психологической отметки в 40 грн за USD. Одним из факторов могут стать военные риски.