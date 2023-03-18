Доллар может снова пересечь психологическую отметку: чего ждать от курса в будущем

В ближайшее время доллар будет колебаться в пределах 39-40 гривен за один "зеленый"

Согласно самому положительному прогнозу, до конца 2023 года курс наличного доллара в Украине будет находиться в коридоре 38-39 гривен. Однако есть и другой — пессимистический, в рамках которого американская валюта снова пересечет психологическую отметку в 40 гривен.

Об этом в комментарии "Минфину" рассказал экономист Александр Бондаренко. По его словам, по более реалистичным прогнозам, заокеанская валюта будет колебаться в пределах 39-40 гривен за один доллар. Что касается более пессимистических предсказаний – то по 41-42,5 гривен за один "зеленый".

"Все-таки есть риски, военные. Возможно, несвоевременно международная помощь придет, и придется печатать гривну, хотя НБУ пообещали не печатать, — отметил эксперт. — Мы рассчитываем на лучшее, но готовимся к худшему", — объяснил эксперт.

Что с курсом сегодня

В субботу, 18 марта, цены на американскую валюту по сравнению с предыдущим днем продолжают расти. В частности, согласно данным портала "Минфин" наличный курс доллара США в обменниках в течение сегодняшних суток будет выглядеть так:

покупка — 38,74 гривны (вчера — 38,62 грн),

продажа — 38,85 гривны (в пятницу — 38,72 грн)

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозам, которые предоставляют в ассоциации банков, в ближайшее время американская валюта будет расти в цене и дальше. В то же время, что касается официального курса, Нацбанк будет удерживать его на нынешнем уровне.