Долар може знову перетнути психологічну позначку: чого чекати від курсу у майбутньому

Найближчим часом долар коливатиметься у межах 39 — 40 гривень за один "зелений"

Згідно з найпозитивнішим прогнозом, до кінця 2023 року курс готівкового долара в Україні перебуватиме у коридорі 38 — 39 гривень. Однак, є й інший — песимістичний, в рамках якого американська валюта знову перетне психологічну позначку у 40 гривень.

Про це у коментарі "Мінфіну" розповів економіст Олександр Бондаренко. За його словами, за більш реалістичними прогнозами, заокеанська валюта буде коливатися у межах 39 — 40 гривень за один долар. Що стосується більш песимістичних передбачень — то по 41-42, 5 гривень за один "зелений".

"Все-таки є ризики, військові. Можливо, невчасно міжнародна допомога прийде, і доведеться друкувати гривню, хоча НБУ пообіцяли не друкувати, — зазначив експерт. — Ми розраховуємо на краще, але готуємося до гіршого", — пояснив експерт.

Що з курсом сьогодні

У суботу, 18 березня, ціни на американську валюту у порівнянні з попереднім днем продовжують зростати. Зокрема, згідно з даними порталу "Мінфін" готівковий курс долара США в обмінниках упродовж сьогоднішньої доби виглядатиме так:

купівля — 38,74 гривні (учора — 38,62 грн),

продаж — 38,85 гривні (у п'ятницю — 38,72 грн)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозами, які надають в асоціації банків, найближчим часом американська валюта зростатиме в ціні й надалі. Водночас, що стосується офіційного курсу, то Нацбанк утримуватиме його на нинішньому рівні.