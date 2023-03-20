Доллар в начале недели просел: украинцам объяснили, почему это ненадолго

В конце 2023 года гривна может снова ослабнуть

В ближайшее время резких скачков курса в Украине ожидать не стоит, однако уже в конце года доллар может ощутимо подорожать. Кроме того, в последние месяцы 2023 года вероятно и ослабление национальной валюты. Стоимость гривны может снизиться в пределах 10%.

Такое мнение в комментарии для "РБК-Украина" озвучил руководитель службы продаж казначейских продуктов "Банк Авангард" Юрий Крохмаль, отметив, что такое развитие событий вполне возможно и связано оно будет с тем, что в госбюджете 2023 года средний курс заложен на уровне 42,2 гривны за доллар.

"Но это не значит, что динамика курса наличного рынка будет такой же, как и межбанковского. Поскольку наличный курс будет зависеть от достаточного предложения именно наличной валюты, точно прогнозировать невозможно", — пояснил специалист.

Цены в обменниках в понедельник

По данным портала Минфина, 20 марта, цены на американскую частично просели.

Так, доллар США в течение сегодняшних суток будет стоить:

покупка — 38,70 гривны ,

, продажа — 38,82 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты дают нелестные прогнозы по ценам на валюту. В частности, американский доллар может снова вернуться к росту и подскочить почти до 45 гривен за один "зеленый".