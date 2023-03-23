Доллар в Украине может пойти вниз, а евро стабилизировался: что происходит с валютой

Эксперты дают гривне еще несколько недель на укрепление

Курс валют в Украину в апреле будет меняться. Гривна может все укрепляться, а цена на доллар может упасть еще ниже, чем сейчас.

Об этом пишет "Панорама". Отмечается, что курс доллара в следующем месяце на наличном рынке будет составлять около 38 – 38,5 грн за USD. Напомним, официальный курс — 36,6 грн/доллар.

Стабильности украинской валюты будет способствовать начало посевной – аграрии активно покупают товары для этого за валюту. Поэтому движение доллара вниз сохранится еще несколько недель. Также положительно на цену валюты оказывает влияние работа "зернового коридора". В то же время рост евро прекратился — официальный курс стабилизировался, а стоимость в банках пошла на убыль.

Согласно данным сайта "Минфин":

стоимость доллара в банках 38,2/38,68 грн, на черном рынке 38,3/38,453 грн,

стоимость евро в банках 40,5/41,3 грн, на черном рынке 41,083/41,438 грн.

Ранее Телеграф сообщал, что в последнюю неделю марта курс доллара поднимется максимум до 39,1 грн на наличном рынке. Нижнюю границу эксперт Анна Золотько прогнозировала на уровне 38,3 грн.