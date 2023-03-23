Долар в Україні може піти вниз, а євро стабілізувався: що відбувається з валютою

Експерти дають гривні ще кілька тижнів на зміцнення

Курс валют в Україні у квітні буде змінюватися. Гривня може дедалі укріплюватися, а ціна на долар може впасти ще нижче ніж зараз.

Про це пише "Панорама". Зазначається, що курс долара наступного місяця на готівковому ринку становитиме близько 38 — 38, 5 грн за USD. Нагадаємо, офіційний курс — 36,6 грн/ долар.

Стабільності української валюти сприятиме початок посівної — аграрії активно купують товари для цього за валюту. Через це рух долара вниз збережеться ще кілька тижнів. Також позитивно на ціну валюти впливає робота "зернового коридору". Водночас зростання євро припинилося — офіційний курс стабілізувався, а вартість в банках пішла на спад.

Згідно з даними сайту "Мінфін":

вартість долара в банках 38,2/ 38,68 грн, на чорному ринку 38,3 / 38,453 грн,

вартість євро в банках 40,5/ 41,3 грн, на чорному ринку 41,083 / 41,438 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в останній тиждень березня курс долара підніметься максимум до 39,1 грн на готівковому ринку. Нижню межу експертка Ганна Золотько прогнозувала на рівні 38,3 грн.