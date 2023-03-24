Доллар по 39: украинцам рассказали, когда произойдет скачок курса

Эксперт сделал прогноз по курсу доллара в Украине на апрель

Ситуация на валютном рынке Украины может измениться, поскольку вскоре будет утверждена новую программу МВФ. До начала полномасштабной войны в нашей стране такие события влияли на укрепление гривны.

Такой прогноз озвучил дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный, передает 24 канал. По его мнению, новая программа будет положительным сигналом для нашей страны.

"Однако пока импорт сильно превышает экспорт, так что пока это вряд ли повлияет на гривну, разве что краткосрочно. Впрочем, это увеличит наши международные резервы и вернет немного доверия нашей экономике. Но вряд ли благодаря этому начнутся активные вливания инвестиций в экономику страны, где идет активная фаза войны", — сказал Куренный.

Эксперт отметил, что курс доллара в Украине стабилизировался и держится около отметок 38,40 – 38,80 гривны. Однако уже в апреле ситуация может измениться и курс вновь вырастет до 39 гривен.

"Спрос на валюту упал, поэтому мы ожидаем тестирования уровня 38 гривен, но эти уровни снижают заинтересованность в открытии 3-месячных валютных депозитов, поэтому через некоторое время это начнет давить на курс наличной валюты и вернет нас обратно до уровня 39 гривен", — добавил он.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 24 марта, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 38,10 грн (покупка) и 38,60 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 38,36 грн, а продают по 39,48. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты дали неутешительный прогноз по курсу доллара в Украине до конца 2023 года.