Долар по 39: українцям розповіли, коли відбудеться стрибок курсу

Експерт зробив прогноз щодо курсу долара в Україні на квітень

Ситуація на валютному ринку України може змінитись, оскільки незабаром буде затверджено нову програму МВФ. До початку повномасштабної війни у нашій країні такі події впливали на зміцнення гривні.

Такий прогноз озвучив дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний, повідомляє 24 канал. На його думку, нова програма буде позитивним сигналом нашій країні.

"Однак поки що імпорт сильно перевищує експорт, тож поки це навряд чи вплине на гривню, хіба що короткостроково. Утім, це збільшить наші міжнародні резерви і поверне трохи довіри до нашої економіки. Але навряд чи завдяки цьому почнуться активні вливання інвестицій в економіку країни, де триває активна фаза війни", — сказав Курінний.

Експерт зазначив, що курс долара в Україні стабілізувався і тримається близько 38,40 – 38,80 гривні. Проте вже у квітні ситуація може змінитися і курс знову зросте до 39 гривень.

"Попит на валюту впав, тож ми очікуємо тестування рівня 38 гривень, але ці рівні знижують зацікавленість у відкритті 3-місячних валютних депозитів, тому через якийсь час це почне тиснути на курс готівкової валюти й поверне нас назад до рівня 39 гривень", — додав він.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 24 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,10 грн (купівля) та 38,60 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 38,36 грн, а продають по 39,48 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти дали невтішний прогноз щодо курсу долара в Україні до кінця 2023 року.