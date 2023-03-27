Доллар взлетит или будет стабильным? Чего украинцам ждать от курса в апреле

Есть пять основных факторов, которые оказывают влияние на валютный рынок

Курс доллара в Украине в апреле текущего года, вероятнее всего, останется стабильным. На ситуацию на валютном рынке в середине весны по-прежнему могут влиять сразу несколько важных факторов.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства Акционерного общества "Комибанк" Герман Марченко, передает 24 канал.

В апреле, по его словам, украинцам не стоит ожидать изменений относительно курса доллара. Ситуация останется стабильной с небольшой потенциальной проекцией к экономическому росту.

"Наличный курс валют будет находиться в установившихся с марта границах: это 37,8 – 38,8 гривны за доллар и 40 – 41 гривна за евро с незначительными ситуативными колебаниями (до 30 – 50 копеек), но в указанных пределах", — сказал Марченко.

По мнению банкира, ход боевых действий, а также успехи ВСУ в освобождении временно оккупированных территорий будут и далее влиять на валютный рынок. Это определит настроение бизнеса, его возможности для развития, а также психологическое состояние общества.

Марченко подчеркнул, что есть пять основных факторов, которые оказывают влияние на валютный рынок. К ним относятся:

размер макрофинансовой помощи от союзников;

объем международной помощи (военная техника);

размер инфляции;

политика правительства, направленная на стимулирование экономического развития страны;

экспортные поступления валюты в результате реализации зерна, металлопродукции и прочего.

Отметим, что по данным портала Минфин, сегодня, 27 марта, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 38,10 грн (покупка) и 38,55 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 38,25 грн, а продают по 39,38. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Александр Паращий озвучил свой прогноз по курсу доллара в Украине на апрель текущего года. Он рассказал, в каком диапазоне будет доллар в середине весны.