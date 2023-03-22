Доллар пойдет вниз: украинцам рассказали, что произойдет с курсом в апреле

Гривна будет дальше укрепляться

Курс доллара в Украине в апреле может снижать еще больше на протяжении нескольких недель. На ситуацию на валютном рынке в середине весны будет влиять сразу несколько факторов.

Такой прогноз озвучил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, сообщает OBOZREVATEL.

По мнению эксперта, курс национальной валюты будет укрепляться в апреле. Есть вероятность, что в этот период доллар будет стоит в диапазоне 38-38,5 грн.

"Есть большой шанс, что гривна будет дальше укрепляться, здесь мы видим несколько факторов. Первый – это посевная, которая сейчас активно начинается", – сказал он.

Паращий также добавил, что сейчас аграрии активно продают свой урожай и запасы валюты, чтобы обеспечить посевную.

"Соответственно, скорее всего, доллар будет двигаться вниз, наверное, примерно 2-3 недели. Можно говорить о диапазоне 38-38,5 грн/долл.", – отметил Паращий.

Многое, как подчеркнул эксперт, будет зависеть от "зернового коридора". В случае, если произойдут какие-либо неблагоприятные события по "зерновой сделке", не исключено, что ситуация изменится и могут возникнуть проблемы.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 22 марта, на черном рынке доллар покупают по 38,45 грн, а продают по 38,60. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что банкир Анна Золотько озвучила свой прогноз по курсу доллара в Украине до конца текущей недели, до 26 марта.