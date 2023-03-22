Долар піде вниз: українцям розповіли, що станеться з курсом у квітні

Гривня далі зміцнюватиметься

Курс долара в Україні у квітні може знижувати ще більше протягом декількох тижнів. На ситуацію на валютному ринку в середині весни впливатиме одразу кілька факторів.

Такий прогноз озвучив керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій, повідомляє OBOZREVATEL.

На думку експерта, курс національної валюти зміцнюватиметься у квітні. Є ймовірність, що у цей період він буде у діапазоні 38-38,5 грн/дол.

"Є великий шанс, що гривня далі зміцнюватиметься, тут ми бачимо кілька факторів. Перший — це посівна, яка зараз активно починається", — сказав він.

Він також додав, що зараз аграрії активно продають свій урожай і запаси валюти, щоб забезпечити посівну.

"Відповідно, швидше за все, долар рухатиметься вниз, мабуть, приблизно 2-3 тижні. Можна говорити про діапазон 38-38,5 грн/дол.", — зазначив Паращій.

Багато чого, як наголосив експерт, залежатиме від "зернового коридору". У разі, якщо відбудуться якісь несприятливі події щодо "зернової угоди", не виключено, що ситуація зміниться і можуть виникнути проблеми.

Зазначимо, що, за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 22 березня, на чорному ринку долар купують по 38,45 грн, а продають по 38,60. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що банкір Ганна Золотько озвучила свій прогноз курсу долара в Україні до кінця тижня, 26 березня.