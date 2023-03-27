Курс доллара в конце марта изменится: банкир рассказал, как именно

Доллару прогнозируют некоторые изменения в последние дни марта

В последнюю неделю марта-2023 на нашем валютном рынке не стоит ждать каких-то внезапных и неожиданных изменений. После периода укрепления гривни, который длился весь февраль, наступает период относительного затишья и адаптации к новым курсовым границам. За это время курс доллара в Украине вряд ли изменится больше, чем на 30 копеек.

Такое мнение "Телеграфу" высказал директор департамента казначейства банка Cominbank Герман Марченко.

По его словам, несмотря на войну, Украина сейчас находится на восходящей отметке экономического роста. Это подтверждается договоренностью о продлении действия зернового коридора еще на четыре месяца, выделением ЕС Киеву дополнительных 2 млрд евро на закупку вооружения. Эти и другие новости о предоставлении макрофинансовой помощи улучшают экономические ожидания и дают основания прогнозировать дальнейшую стабильность в стране.

"С 27 марта по 2 апреля курс доллара изменится по отношению к предыдущей неделе минимально и будет находиться на уровне 37,8-38,8 грн за доллар и 40-41 грн за евро. Мы предполагаем, что в течение пяти банковских дней на рынке возможны колебания, но они не превысят 0,3 грн. Иными словами, текущую неделю на валютном рынке можно охарактеризовать как "период безветрия", когда глобальных изменений не должно произойти", — считает Герман Марченко.

Напомним, по мнению банкира Анны Золотько, уже в первые дни апреля курс доллара в Украине вырастет.