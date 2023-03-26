Валютные "качели" продолжаются: чего ждать от курса доллара на следующей неделе

Курсовые "рамки" до конца марта должны остаться почти постоянными

Актуальный курс доллара подтверждает ожидания украинцев относительно вероятного серьезного удешевления валюты уже в апреле. Следующая неделя не должна принести особых изменений, так что за американскую валюту, скорее всего, в обменниках будут просить около 37,8-38,8 гривен. Евро будет немного дороже.

Такой прогноз на период с 27 марта по 2 апреля озвучил директор департамента казначейства банка COMINBANK Герман Марченко, передает "УНИАН". По его словам, пока ситуация на финансовом рынке весьма стабильна, а, следовательно, понятна.

"При незначительной амплитуде ситуативных колебаний наличных доллара и евро (на уровне 0,3 грн) и минимальной разницы между курсами покупки и продажи курсовые "рамки" почти не изменятся — 37,8-38,8 грн/доллар и 40-41 грн/евро", — убежден Марченко.

В настоящее время НБУ удалось укрепить рынок валюты и удерживать его на прогнозируемом уровне. Также на стоимость доллара влияет низкий уровень инфляции, доход от экспорта, постепенное восстановление производственных отраслей и, конечно, военные успехи наших защитников.

"Таким образом, можно сделать осторожное заключение, что в последние дни марта ситуация на валютном рынке будет оставаться почти "статической". Глобальных изменений не ожидается", — резюмировал эксперт.

Каков курс валют 26 марта?

По данным портала "Минфин", к утру воскресенья, 26 марта, доллар на черном рынке Украины при покупке стоил 38,30 грн. Это на 10 копеек дешевле, чем в предыдущий банковский день. Изменилась и стоимость валюты США при продаже – 38,44 грн.

Курс валют в Украине 26 марта

Евро остался неизменным для покупающих валюту — 41 грн. В продаже валюта немного снизилась — до 41,25 грн.

Какова ситуация на межбанке, можете узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в Украине 26 марта

Курс евро в Украине 26 марта

Следует отметить, что некоторые эксперты считают вполне возможным подорожание доллара в апреле. Что на это может повлиять, объяснила банкир Анна Золотько.

"Телеграф" также рассказывал, почему проседание цены американской валюты было временным.