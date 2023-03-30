Долар та євро можуть зрівнятися: що буде з курсом і у чому тримати заощадження

Долар останнім часом тільки втрачав позиції

Ситуація з курсом долара в Україні в березні була відносно стабільною, але у квітні може змінитися. Незабаром американська валюта може почати рости в ціні.

Аналітик Міжнародної академії біржової торгівлі Євген Веновет в інтерв’ю 24 каналу зазначив, що подальша доля долара на світовій арені залежить від дій Федерального резерву. Якщо політика щодо ставки не пом’якшиться, то долар може повернутися до зміцнення і тоді євро з доларом можуть знову зрівнятися в ціні.

Аналітик також порадив не тримати заощадження в одній валюті. Найкращим буде розділити інвестиції на три частини — для тримання в національній валюті, в доларі та в євро. Для більшої різноманітності можна додати інші стабільні валюти, зокрема швейцарський франк.

Наразі курс валют на готівковому ринку в України такий:

долар — 37,73/37,866 грн

євро — 40,653/40,858 грн.

Курс валют на чорному ринку в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в квітні українцям варто чекати курсу в 39 грн за долар США. А до кінця року американська валюта може повернутися до психологічної позначки в 40 грн.