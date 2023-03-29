До кінця року долар перетне психологічну позначку: з'явився невтішний прогноз

Наприкінці року національна валюта частково послабиться

До кінця 2023 року готівковий курс американської валюти в Україні, ймовірно, перетне психологічну позначку у 40 гривень за один долар.

Такий прогноз дали експерти інвесткомпанії ICU зазначивши, що за підсумками поточного року середній курс долара США в обмінниках країни складатиме 40,2 гривні за один "зелений".

"Українська економіка стабілізувалася після торішнього падіння на 29%, і у цьому році очікується ледь помітне економічне відновлення на 2% завдяки поліпшенню ситуації в сфері безпеки і логістики", — пояснили фахівці.

Згідно з прогнозами економістів, Національний банк зможе утримати курс гривні відносно долара на поточному рівні й у найближчі кілька кварталів. Що стосується останніх місяців року, то, скоріше за все, курс частково буде послаблений для того, аби зменшити зовнішні дисбаланси в економіці країни.

Долар у середу

За даними фінансового порталу "Мінфін", 29 березня ціни на валюту США в обмінниках відчутно просіли у порівнянні з минулоденними позначками, а саме:

купівля — 37,70 гривні (учора — 38,10 грн),

продаж — 37,95 гривні (у вівторок — 38,25 грн)

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого українцям чекати від курсу американського долара до кінця квітня 2023 року.