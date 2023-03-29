До конца года доллар пересечет психологическую отметку: появился неутешительный прогноз

В конце года национальная валюта частично ослабит

До конца 2023 года наличный курс американской валюты в Украине, вероятно, пересечет психологическую отметку в 40 гривен за один доллар.

Такой прогноз дали эксперты инвесткомпании ICU, отметив, что по итогам текущего года средний курс доллара США в обменниках страны будет составлять 40,2 гривны за один "зеленый".

"Украинская экономика стабилизировалась после падения прошлого года на 29%, и в этом году ожидается едва заметное экономическое восстановление на 2% благодаря улучшению ситуации в сфере безопасности и логистики", — пояснили специалисты.

Согласно прогнозам экономистов, Национальный банк сможет удержать курс гривны по отношению к доллару на текущем уровне и в ближайшие несколько кварталов. Что касается последних месяцев года, то, скорее всего, курс частично будет ослаблен для того, чтобы уменьшить внешние дисбалансы в экономике страны.

Доллар в среду

По данным финансового портала "Минфин", 29 марта цены на валюту США в обменниках ощутимо просели по сравнению с прошлыми отметками, а именно:

покупка — 37,70 гривны (вчера — 38,10 грн),

продажа — 37,95 гривны (во вторник — 38,25 грн)

Ранее Телеграф сообщал, чего украинцам ждать от курса американского доллара до конца апреля 2023 года.