Значительного скачка доллара не будет? Эксперт рассказал о курсе валют в апреле

В начале апреля можно ожидать незначительного удорожания иностранной валюты.

Март порадовал украинцев стабильной стоимостью валюты, однако такая тенденция может измениться с приходом первых апрельских дней. По мнению дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куренного, сейчас на формирование курса серьезно влияет особое отсутствие спроса на иностранную валюту. Но есть отдельные факторы, формирующие рыночную ситуацию.

Детальнее об этом эксперт рассказал в комментарии "24 каналу". Он говорит, что уже через несколько дней американская валюта вполне может вернуться к отметке в 39 грн/доллар. Сейчас стоимость "зеленого" колеблется от 38,40 до 38,80 грн.

"Спрос на валюту упал, поэтому мы ожидаем тестирования уровня 38 гривен, — объясняет Куренной. — Но эти уровни снижают заинтересованность в открытии трехмесячных валютных депозитов, поэтому через некоторое время это начнет давить на курс наличной валюты".

Именно этому убежден эксперт, украинцам и стоит ожидать возврата доллара к цене 39 гривен. Помимо этого краткосрочное влияние на формирование курса может оказать превышение импорта над экспортом. Но активных вливаний в экономику Украины от международных партнеров ожидать не следует, поэтому стабилизация национальной валюты может быть весьма ограничена во времени.

Актуальный курс валют 28 марта

По данным портала "Минфин", к утру вторника, 28 марта, стоимость доллара изменилась в сторону удешевления. При покупке валюта США на черном рынке стоит 38,10 грн (против 38,25 грн в понедельник), при продаже – 38,25 грн (днем ранее – 38,38 грн).

Курс валют в Украине 28.03.2023

Также поменялась и стоимость евро. Так, при покупке валюты, ее стоимость составит в среднем 40,90 грн. В продаже евро дороже – 41,10 грн.

Какова ситуация на межбанке, узнавайте из графиков ниже:

Курс доллара в Украине 28.03.2023

Курс евро в Украине 28.03.2023

Ранее "Телеграф" сообщал, что отдельные изменения со стоимостью доллара могут произойти даже в последние дни марта. Детальнее объяснил банкир Герман Марченко.

Также мы писали о том, что может повлиять на формирование курса валют в апреле.