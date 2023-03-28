Значного стрибка долара не буде? Експерт розповів про курс валют у квітні

На початку квітня можна чекати незначного здорожання іноземної валюти

Березень порадував українців стабільною вартістю валюти, однак така тенденція може змінитися з приходом перших квітневих днів. На думку дилера департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антона Курінного, нині на формування курсу серйозно впливає особлива відсутність попиту на іноземну валюту. Але є ще окремі фактори, котрі впливають на ринкову ситуацію.

Детальніше про це експерт розповів у коментарі "24 каналу". Він каже, що вже за кілька днів американська валюта цілком може повернутися до позначки у 39 грн/долар. Наразі ж вартість "зеленого" коливається від 38,40 до 38,80 грн.

"Попит на валюту впав, тому ми очікуємо тестування рівня 38 гривень, — пояснює Курінний. — Але ці рівні знижують зацікавленість у відкритті тримісячних валютних депозитів, тому через деякий час це почне тиснути на курс готівкової валюти".

Саме тому, зрештою, переконаний експерт, українцям і варто чекати повернення долара до ціни 39 гривень. Крім цього короткостроковий вплив на формування курсу може справити перевищення імпорту над експортом. Але активних вливань в економіку України від міжнародних партнерів чекати не слід, тому стабілізація національної валюти може бути вельми обмеженою у часі.

Актуальний курс валют 28 березня

За даними порталу "Мінфін", на ранок вівторка, 28 березня, вартість долара змінилася в бік здешевшання. При покупці валюта США на чорному ринку коштує 38,10 грн (проти 38,25 грн у понеділок), під час продажу — 38,25 грн (днем раніше — 38,38 грн).

Курс валют в Україні 28.03.2023

Також змінилася і ціна євро. Так, під час покупки валюти її вартість становитиме в середньому 40,90 грн. У продажу євро дорожчий — 41,10 грн.

Якою є ситуація на міжбанку, дізнавайтеся із графіків нижче:

Курс долара в Україні 28.03.2023

Курс євро в Україні 28.03.2023

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окремі зміни із вартістю долара можуть статися навіть у останні дні березня. Детальніше пояснив банкір Герман Марченко.

Також ми писали про те, що може вплинути на формування курсу валют у квітні.