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Значного стрибка долара не буде? Експерт розповів про курс валют у квітні

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Поки що тиск на іноземну валюту відсутній, але найближчим часом все може змінитися Новина оновлена 28 березня 2023, 10:32
Поки що тиск на іноземну валюту відсутній, але найближчим часом все може змінитися. Фото freepik.com

На початку квітня можна чекати незначного здорожання іноземної валюти

Березень порадував українців стабільною вартістю валюти, однак така тенденція може змінитися з приходом перших квітневих днів. На думку дилера департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антона Курінного, нині на формування курсу серйозно впливає особлива відсутність попиту на іноземну валюту. Але є ще окремі фактори, котрі впливають на ринкову ситуацію.

Детальніше про це експерт розповів у коментарі "24 каналу". Він каже, що вже за кілька днів американська валюта цілком може повернутися до позначки у 39 грн/долар. Наразі ж вартість "зеленого" коливається від 38,40 до 38,80 грн.

"Попит на валюту впав, тому ми очікуємо тестування рівня 38 гривень, — пояснює Курінний. — Але ці рівні знижують зацікавленість у відкритті тримісячних валютних депозитів, тому через деякий час це почне тиснути на курс готівкової валюти".

Саме тому, зрештою, переконаний експерт, українцям і варто чекати повернення долара до ціни 39 гривень. Крім цього короткостроковий вплив на формування курсу може справити перевищення імпорту над експортом. Але активних вливань в економіку України від міжнародних партнерів чекати не слід, тому стабілізація національної валюти може бути вельми обмеженою у часі.

Актуальний курс валют 28 березня

За даними порталу "Мінфін", на ранок вівторка, 28 березня, вартість долара змінилася в бік здешевшання. При покупці валюта США на чорному ринку коштує 38,10 грн (проти 38,25 грн у понеділок), під час продажу — 38,25 грн (днем раніше — 38,38 грн).

Курс валют в Україні 28.03.2023
Курс валют в Україні 28.03.2023

Також змінилася і ціна євро. Так, під час покупки валюти її вартість становитиме в середньому 40,90 грн. У продажу євро дорожчий — 41,10 грн.

Якою є ситуація на міжбанку, дізнавайтеся із графіків нижче:

Курс долара в Україні 28.03.2023
Курс долара в Україні 28.03.2023
Курс євро в Україні 28.03.2023
Курс євро в Україні 28.03.2023

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окремі зміни із вартістю долара можуть статися навіть у останні дні березня. Детальніше пояснив банкір Герман Марченко.

Також ми писали про те, що може вплинути на формування курсу валют у квітні.

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