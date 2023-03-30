Доллар и евро могут сравняться: что будет с курсом и в чем держать сбережения

Доллар в последнее время только терял позиции

Ситуация с курсом доллара в Украине в марте была относительно стабильной, но в апреле может измениться. В скором времени американская валюта может начать расти в цене.

Аналитик Международной академии биржевой торговли Евгений Веновет в интервью 24 каналу отметил, что дальнейшая судьба доллара на мировой арене зависит от действий Федерального резерва. Если политика по ставке не смягчится, то доллар может вернуться к укреплению, и тогда евро с долларом могут снова сравняться в цене.

Аналитик также посоветовал не держать сбережения в одной валюте. Лучшим будет разделить инвестиции на три части — для удержания в национальной валюте, долларе и евро. Для большего разнообразия можно добавить другие стабильные валюты, в частности, швейцарский франк.

Сейчас курс валют на наличном рынке у Украины такой:

доллар — 37,73/37,866 грн

евро — 40,653/40,858 грн.

Курс валют на черном рынке

Ранее "Телеграф" сообщал, что в апреле украинцам следует ожидать курса в 39 грн за доллар. А до конца года американская валюта может вернуться к психологической отметке в 40 грн.